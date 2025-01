Xây dựng xã Bình Ba mạnh về nông nghiệp và thương mại, dịch vụ

Ngày 16/1, Đảng bộ xã Bình Ba tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức chọn thực hiện Đại hội điểm các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Ba khóa VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Ba nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, có 80/80 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực đời sống xã hội được chú trọng; chính sách an sinh xã hội, tôn giáo, dân tộc được triển khai thực hiện đồng bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đại hội đã thông qua Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân; Xây dựng xã Bình Ba mạnh về nông nghiệp - nông thôn và thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2030, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đạt tỷ lệ 75%; 100% người dân và DN nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Đại hội đã bầu 14 người tham gia BCH Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Ba khóa VII.

