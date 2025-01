Ngày làm việc đầu tiên ở đơn vị hành chính mới

Tạm ngưng cấp căn cước trên địa bàn huyện Long Đất Ngày 1/1/2025, Công an huyện Long Đất ban hành Công văn số 01/CAH-QLHC về việc tạm ngưng cấp căn cước trên địa bàn huyện. Theo đó, để đồng bộ dữ liệu sáp nhập hai huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất, từ ngày 1/1/2025, Công an huyện Long Đất ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử mức 2 tại Bộ phận một cửa UBND huyện Long Đất. Sau khi hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu, Công an huyện Long Đất sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ căn cước. và định danh điện tử mức 2 để đáp ứng yêu cầu của công dân.