HĐND xã Tam An, huyện Long Đất: Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Chiều 1/1, HĐND xã Tam An, huyện Long Đất khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ I để bầu các chức danh lãnh đạo mới sau khi sáp nhập 3 xã: An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước thành xã Tam An theo Nghị quyết 1256 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Ông Trần Thượng Chí, Bí thư Huyện ủy Long Đất và bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Đất tặng hoa chúc mừng các đại biểu là Thường trực HĐND và 2 ban HĐND xã Tam An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Thượng Chí, Bí thư Huyện ủy Long Đất.

Tham dự kỳ họp có 60/60 đại biểu HĐND xã Tam An. Các đại biểu đã xem xét, thảo luận, thông qua các tờ trình giới thiệu nhận sự và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của xã Tam An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tam An được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Tam An; ông Nguyễn Duy Linh, đại biểu HĐND xã Tam An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Tam An; ông Nguyễn Tường Thành, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tam An; ông Lê Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND xã Tam An và ông Nguyễn Tăng Trường Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Tam An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND xã Tam An cũng đã bầu Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã Tam An, bầu 2 Ủy viên UBND xã Tam An, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quyết định số lượng ủy viên các ban của HĐND xã Tam An và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND xã Tam An, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm 2025.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN