Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm qua, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung, biện pháp xây dựng phong trào tiếp tục được chỉ đạo đổi mới toàn diện, phù hợp với thực tiễn.

Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ xã hội hóa cao, đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả như: xây dựng 11 xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (vượt 275% chỉ tiêu); xây dựng 23 “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” (vượt 575% chỉ tiêu).

Dịp này, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 8 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

TRÍ NHÂN