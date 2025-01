Đối thoại để thấu hiểu, giải quyết vấn đề từ cơ sở

Thời gian qua, công tác đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và giải quyết nhiều đề xuất, kiến nghị kịp thời cho Nhân dân.

Hội viên đối thoại với lãnh đạo tỉnh tại hội nghị đối thoại do Tỉnh ủy tổ chức vào cuối tháng 12/2024.

Chỉ đạo giải quyết kịp thời

Với tinh thần đối thoại dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức vào cuối tháng 12/2024 đã thông tin, chỉ đạo giải quyết rốt ráo nhiều kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên.

Bà Vũ Thị Hồng, hội viên Hội LHPN phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh: Tỉnh cần có chế độ, chính sách ưu tiên cho hội viên phụ nữ khám, sàng lọc để phát hiện, phòng, chống bệnh ung thu cổ tử cung.

Trả lời vấn đề này, ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin, thời gian qua, có hơn 4.000 phụ nữ trên địa bàn tỉnh được khám, sàng lọc thì có đến 19% trong số này phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Vấn đề này đáng lo ngại. Để chăm sóc sức khỏe người dân nói chung và đối tượng phụ nữ nói riêng, Sở Y tế đã được UBND tỉnh giao thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trong đó có khám sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho chị em phụ nữ. Dự kiến, giai đoạn 2025-2030, tỉnh sẽ bố trí khoảng 1.100 tỷ đồng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Nhấn mạnh thêm vấn đề này, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân mua thẻ BHYT, tiến tới bao phủ 100% toàn dân để người dân được hưởng lợi tốt hơn trong khám, chữa bệnh.

24 kiến nghị, đề xuất trực tiếp của đoàn viên, hội viên tại buổi đối thoại được lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thông tin, giải thích rõ ràng và lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết xong trong cuối năm 2024 và đầu 2025. Trong khuôn khổ của chương trình đối thoại, Ban Dân vận Tỉnh ủy còn nhận được 42 ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị, xã hội gửi về liên quan phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổng hợp, chuyển toàn bộ ý kiến, phản ánh đến Ban cán sự đảng UBND tỉnh để chỉ đạo UBND tỉnh phân công các sở, ngành liên quan giải đáp. Sau đó, chuyển nội dung giải đáp của các sở, ngành đến các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh để phản hồi cho đoàn viên, hội viên được biết.

Ngay từ đầu năm 2024, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 7999-CV/TU về đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền và quán triệt thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, đối thoại để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công văn này, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đối thoại với 350 DN, nhà đầu tư, qua đó, ghi nhận và chỉ đạo giải quyết 32 ý kiến, phản ánh về thủ tục đất đai, kiểm tra thuế, hoàn thuế, du lịch, môi trường, quy hoạch. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 17 hội nghị đối thoại với hơn 3.000 lượt người. Ở cấp xã đã tổ chức 171 hội nghị đối thoại với gần 7.500 lượt người. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời lắng nghe ý kiến, phản ánh của Nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đối thoại

Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại gắn với thực hiện quy chế dân chủ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được đưa vào chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó, việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được quan tâm thực hiện.

Điển hình như huyện Châu Đức, năm 2024, công tác đối thoại đã được UBND các cấp quan tâm thực hiện. Trong năm, huyện đã tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc, đối thoại cấp huyện. Chẳng hạn, hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đại diện đoàn viên, người lao động; với thanh niên; với doanh nghiệp; với bí thư chi bộ, trưởng thôn, ấp, khu phố và đại diện tổ trưởng tổ dân cư. Qua 4 hội nghị đối thoại này, lãnh đạo huyện đã gặp gỡ, trao đổi với hơn 1.200 lượt người và ghi nhận, chỉ đạo thông tin, giải đáp, giải quyết 64 ý kiến của người dân, DN.

Các xã, thị trấn của huyện Châu Đức đã tổ chức 41 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo với 2.644 lượt người. Qua đó, lãnh đạo các xã, thị trấn đã ghi nhận 284 ý kiến, phản ánh của người dân.

Tại các địa phương khác như TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng quan tâm tổ chức các cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Qua đó, đã giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân về môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị...

Bài, ảnh: THI PHONG