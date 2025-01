Tết đủ đầy của bộ đội

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cận kề, Trung đoàn Minh Đạm đang đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm đảm bảo nguồn lương thực sạch, đầy đủ, an toàn để cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết.

Chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm chăm sóc đàn dê, chuẩn nguồn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường nguồn thực phẩm

Sau giờ huấn luyện, chiến sĩ tại Trung đoàn Minh Đạm bắt tay vào công việc tăng gia sản xuất. Sau gần 1 tháng, khu tăng gia sản xuất tập trung của đơn vị đã ngập tràn sắc xanh của các loại rau, củ, quả để chuẩn bị phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ.

Trung đoàn Minh Đạm hiện có khoảng 2ha diện tích tăng gia sản xuất tập trung, bao gồm khu vườn trồng rau xanh, khu chăn nuôi heo, trâu và ao cá. Để bảo đảm hậu cần cũng như cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết, ngay từ tháng 12/2024, Trung đoàn chủ động tăng gia sản xuất nhiều loại hoa màu phù hợp với điều kiện thời tiết như bầu bí, rau củ…Cùng với khu vực trồng rau, khu chăn nuôi của đơn vị cũng được cải tạo bố trí khoa học, hợp lý bảo đảm vệ sinh môi trường. Hiện, Trung đoàn Minh Đạm đang nuôi 20 con heo, 70 con dê, 30 con trâu và 3 ao cá (khoảng 4-5 tấn cá)… Nhờ đó, đơn vị dự kiến bảo đảm được 80% nguồn thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết.

Binh nhất Đậu Quốc Kiên, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 45, Trung đoàn Minh Đạm chia sẻ, sau giờ huấn luyện, anh được đơn vị giao nhiệm vụ chăm sóc đàn heo. Hoạt động này không chỉ giúp chiến sĩ trẻ rèn luyện thói quen lao động, có thêm kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi mà còn góp phần tạo thêm nguồn thực phẩm sạch để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị dùng.

Trung úy Phan Bảo Nguyên, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 445, Trung đoàn Minh Đạm cho biết, là đơn vị dẫn đầu về tăng gia sản xuất, để chuẩn bị Tết Nguyên đán, Đại đội quyết định trồng thí điểm thêm nấm và dưa hường. Đến thời điểm hiện tại, nguồn tăng gia sản xuất phục vụ Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều được đảm bảo.

Khu sản xuất rau của Trung đoàn Minh Đạm với đa dạng các loại, đảm bảo phục vụ 100% rau xanh cho toàn đơn vị.

Bảo đảm an toàn, tiết kiệm

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, để bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn ăn Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất, vui chơi, giải trí, văn hóa tinh thần..., trong đó đẩy mạnh tăng gia sản xuất phục vụ ngày Tết là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

Do đó, Trung đoàn chú trọng khâu chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm, đa dạng hóa thực đơn ngày Tết, bảo đảm bữa ăn vừa ngon, vừa đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, đơn vị còn trích từ quỹ tăng gia sản xuất để đưa vào ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, nguồn thực phẩm từ việc tăng gia sản xuất dôi dư, đơn vị sẽ trao tặng tới gia đình cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây cũng là hoạt động hàng năm của đơn vị, với mong muốn san sẻ và gắn kết thêm tình quân dân.

Cũng theo Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, bên cạnh các hoạt động nói trên, việc trang trí, làm đẹp cảnh quan doanh trại đã trở thành nét đẹp truyền thống không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đơn vị đã xuống giống khoảng 10.000 chậu hoa các loại như hướng dương, vạn thọ, mai địa thảo, mào gà, dừa cạn…Số hoa này sẽ được dùng trang trí tại khuôn viên đơn vị trong dịp Tết 2025 và hỗ trợ những đơn vị khác có nhu cầu. “Đơn vị chú trọng sử dụng nguồn thực phẩm tại chỗ kết hợp với mua bên ngoài các loại mà đơn vị không có, đảm bảo cân đối cơ cấu bữa ăn hợp lý, đủ định lượng để cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán đầy đủ, đầm ấm và tiết kiệm”, Thượng tá Đoàn Xuân Sơn cho hay.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC