Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Bình Ba, huyện Châu Đức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nâng cấp kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Góp phần để xã về đích sớm trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đường giao thông trên địa bàn xã Bình Ba kết nối đồng bộ, có điện chiếu sáng, mương thoát nước. Người dân còn chung tay trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan. Trong ảnh: Đường Bình Ba - Ngãi Giao (đoạn qua xã Bình Ba) rực vàng sắc hoa hoàng yến.

Người dân chung tay góp sức

Con đường đất nhỏ hẹp, đầy “ổ gà” và lầy lội mỗi khi mưa xuống ở tổ 8, ấp Suối Lúp, xã Bình Ba trước kia nay được “thay áo mới” bằng thảm nhựa khang trang, sạch đẹp. Hai bên đường là những rẫy hoa màu xanh mướt, vườn cây ăn trái sum suê.

“Tôi có nhà và sống ở ngoài đường lớn nhưng thấy bà con tuyến trong khổ sở vì đường lầy lội nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất nông nghiệp nên đã tự nguyện hiến 600m2 đất rẫy mở rộng đường”, đảng viên Nguyễn Hiếu (ngụ ấp Suối Lúp) nói.

Đồng lòng cùng chính quyền, hàng chục hộ dân sống dọc con đường cũng hiến đất để nhà nước đầu tư làm đường. Đầu năm 2024, ông Hiếu tiếp tục hiến đất rẫy làm đường nối liền hai con đường giao thông nông thôn trong tổ 8, giúp việc giao thông thuận tiện hơn.

Theo ông Nguyễn Thương, Trưởng ấp Suối Lúp, thực hiện phong trào xây dựng NTM, trong 2 năm 2023 và 2024, ấp được đầu tư 13 tuyến đường, đóng góp trong đó là sự chung sức hiến đất mở rộng đường của người dân. Ngoài ra, người dân còn chung tay trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan và thường xuyên dọn vệ sinh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Ba cho biết, xác định phát triển hạ tầng, giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM, xã đã làm tốt công tác vận động Nhân dân đóng góp để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Giai đoạn 2021 - 2025, nhiều hạng mục, công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư với tổng nguồn vốn ngân sách đến năm 2025 ước hơn 235 tỷ đồng. Cụ thể: nâng cấp, duy tu, sửa chữa 96 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 65km; xây dựng 20 tuyến mương thoát nước với tổng chiều dài 6,8km; xây mới và sửa chữa 4 trụ sở ấp, trạm y tế xã. Hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông liên xã, liên ấp dài hàng chục km…

Hạ tầng giao thông nông thôn phát triển tạo điều kiện đi lại thuận lợi, thông thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Người dân tích cực áp dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, tham gia các dự án phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao thu nhập.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Giai đoạn 2020 - 2025 cơ cấu kinh tế của xã phát triển theo đúng định hướng, giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 1.211 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 126,6 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.353 tỷ đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các cơ sở, DN, HTX đầu tư phát triển, đến nay xã có 6 sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đạt trên 88,5 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2023, xã Bình Ba không còn hộ nghèo. Xã Bình Ba đạt chuẩn NTM năm 2016, đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023, hoàn thành trước 1 năm so với nghị quyết đề ra.

5 năm qua, cùng với nỗ lực phát triển về kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được những bước tiến quan trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 36 đảng viên. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân được bảo đảm; các chế độ chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhân đạo đã huy động được các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được nhân rộng và triển khai thực hiện mang lại kết quả thiết thực. Xã kiểm soát tốt việc xả rác thải đã tạo môi trường sống trong lành, sạch đẹp cho người dân trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Ba Nguyễn Thanh Hoàng nhấn mạnh: Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân; xây dựng xã Bình Ba mạnh về nông nghiệp - nông thôn và thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường”, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN