Để có sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có những lưu ý về công tác trang trí khánh tiết đại hội đảng các cấp và việc thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các vấn đề về trang trí khánh tiết đại hội Đảng các cấp.

Sử dụng cờ Đảng đúng quy định

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, việc sử dụng cờ Đảng thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số ít cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước có lúc, có nơi vẫn sử dụng hình ảnh cờ Đảng chưa đúng quy định, nhầm lẫn về quy cách, kích thước, biểu tượng búa, liềm trên cờ Đảng. Có nơi chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát việc sử dụng cờ Đảng, chưa quan tâm đến việc kiểm duyệt, thẩm định nội dung, hình ảnh cờ Đảng trong tổ chức hoạt động tuyên truyền. Bên cạnh đó, công tác theo dõi, giám sát tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ, sử dụng hình ảnh cờ Đảng sai quy định trên Internet và mạng xã hội (MXH) chưa được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do cờ của các quốc gia trên thế giới có sự tương đồng về màu sắc cũng như quy cách, kích thước. Một số chỉ khác nhau ở những chi tiết rất nhỏ. Do đó, một số cơ quan, đơn vị có sự nhầm lẫn khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng.

Không chỉ vậy, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự bao phủ rộng khắp của MXH, các tổ chức, cá nhân tham gia MXH với số lượng lớn, đa dạng, thường xuyên. Do đó khó có thể kiểm soát hết các bài viết, hình ảnh có sử dụng cờ Đảng sai quy định.

Cùng với đó, cũng có những nguyên nhân chủ quan như: một số cơ quan, đơn vị còn phụ thuộc vào cơ sở thiết kế, in ấn và thiếu sự kiểm tra, rà soát sản phẩm khi in ấn, phát hành, do đó còn để xảy ra sai sót khi sử dụng hình ảnh cờ Đảng.

Cờ Đảng hình chữ nhật, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có biểu tượng “búa-liềm”. Biểu tượng “búa-liềm”: Hình "búa" và hình "liềm" đặt vuông góc với nhau (không có nét chồng tại chỗ giao nhau giữa "búa" và "liềm"). Đường kính của “búa-liềm” bằng 4/10 chiều ngang lá cờ. “búa-liềm” đặt ở trung tâm của lá cờ, hình "búa" đặt chếch lên 450 so với chiều ngang lá cờ, hình "liềm" đặt vuông góc so với hình "búa". Cán "búa" và cán "liềm" hình chữ nhật; mặt trên cùng đầu "búa" tạo thành đường thẳng với đỉnh nhọn lưỡi "liềm"; điểm giao giữa cán "búa" và đầu "búa" tạo thành đường thẳng với mặt trên cán "liềm"; điểm dưới cùng của cán "búa" tạo thành đường thẳng ngang với điểm dưới cùng của cán "liềm".

Những lưu ý trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp

Ông Lê Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thay ngay cờ Đảng và búa, liềm không đúng theo quy định. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối rà soát tại cơ quan công tác, cơ quan cấp dưới trong hội trường, phòng họp có trang trí cờ Đảng. Ban Tuyên huấn, Tuyên giáo Đảng bộ Công an, Quân sự, Bảo đảm an toàn hàng hải, Cao su Bà Rịa rà soát tại cơ quan công tác, cơ quan cấp dưới trong hội trường, phòng họp có trang trí cờ Đảng. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy chủ trì rà soát trong cơ quan cùng cấp.

Ngoài ra, cán bộ tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn rà soát hội trường, phòng họp có trang trí cờ Đảng tại cơ quan công tác, cơ quan trong địa bàn, trụ sở khu phố, thôn, ấp...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, khi thay búa, liềm nên đồng bộ kích cỡ và màu sắc với Ngôi sao trên nền vải đỏ. Đồng thời phải kiểm tra thay thế trước thời gian Đại hội. Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận đại hội điểm tháng 11, hoàn thành trong tháng 12/2024. Cấp cơ sở đại hội điểm trong tháng 2, hoàn thành trước 30/6/2025. Cấp huyện và tương đương đại hội điểm tháng 5, hoàn thành đại hội trước 31/8/2025.

Về việc trang trí khánh tiết đại hội Đảng các cấp, bên trong hội trường, bố trí bố cục sân khấu nhìn từ dưới lên lễ đài thì khẩu hiệu phía trên ở chính giữa hội trường: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!”. Riêng với cờ và ảnh lãnh tụ, việc sử dụng cờ Đảng và cờ Tổ quốc trong trang trí khánh tiết thực hiện theo Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc sử dụng cờ Đảng. Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ. Ảnh Các Mác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phông.

Hai bên cánh gà trong hội trường, bên trái đặt khẩu hiệu: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM”. Bên phải là nội dung khẩu hiệu hành động hoặc chủ đề của đại hội gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ. “Các khẩu hiệu phải thể hiện quyết tâm hành động mang yếu tố đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị”, ông Minh nói.

Ngoài ra, dưới chân phông có thể bố trí một hàng chậu cây cảnh, hoa tươi sao cho phù hợp với không gian của lễ đài và mang tính thẩm mỹ cao. Giữa sân khấu là bàn đoàn chủ tịch. Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài tính từ bên phải sang trái. Bên trái sân khấu bố trí bàn thư ký đại hội…

Bài, ảnh: HẢI BÌNH