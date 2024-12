Ngày 30/12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Công an huyện Long Đất và quyết định về việc sắp xếp, kiện toàn công an xã, phường, thị trấn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an huyện Long Đất.

Theo đó, Công an huyện Long Đất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025, gồm 10 đội nghiệp vụ và 11 công an cấp xã, biên chế có 273 nhân sự. Lãnh đạo Công an huyện Long Đất gồm 6 người. Thượng tá Nguyễn Quyền, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ được chỉ định giữ chức Trưởng Công an huyện Long Đất.

Dự phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công an huyện Long Đất tiếp tục tiến hành các nội dung về công tác tổ chức cán bộ để bộ máy tổ chức mới đi vào hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Tập thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn ban đầu, sớm đi vào ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN