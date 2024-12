Thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) đang cận kề, cán bộ, công chức các địa phương liên quan đang rà soát, chuẩn bị tốt nhất cho ngày vận hành bộ máy mới.

Cán bộ, công chức phường Phước Trung và phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) rà soát các phần việc hoàn tất công tác sáp nhập.

Rà soát, hoàn thành các phần việc

Ngày 1/1/2025, các địa phương đồng loạt tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện, xã đầu tiên để bầu lãnh đạo cấp huyện, xã mới sau khi sắp xếp. Đến nay, các phần việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các ĐVHC cấp xã mới đã được thống nhất.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp đầu tiên này, dù là ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) vẫn đến trụ sở, rà soát tài liệu, phần việc phục vụ kỳ họp đầu tiên của HĐND phường vào ngày 1/1/2025. Đây là kỳ họp quan trọng để HĐND phường xem xét, thông qua các nội dung liên quan sau sáp nhập phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung, lấy tên gọi là phường Phước Trung.

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát trang thiết bị, hạ tầng đường truyền, cổng dịch vụ công… bảo đảm về kỹ thuật để quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt. Công an tỉnh đã chuẩn bị 384 con dấu mới để bàn giao và thực hiện ngay từ ngày 1/1/2025. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thủ tục, quy định bảo đảm sáng 1/1/2025 đã có con dấu mới sau sáp nhập. Đến thời điểm này, các ĐVHC mới gồm: huyện Long Đất, các xã của huyện Long Đất (Tam An, Phước Hội, TT.Phước Hải) và phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) bảo đảm điều kiện và sẵn sàng hoạt động ngay từ 1/1/2025. Ông Nguyễn Tấn Phong, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ

Các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND của phường mới từ các tờ trình, dự thảo nghị quyết tới từng lá phiếu bầu cũng đã được chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp quan trọng ngày 1/1/2025 tới đây để bảo đảm thuận lợi, dân chủ, minh bạch khi bầu lãnh đạo phường mới.

Tương tự, tại UBND xã An Nhứt (huyện Long Điền), cán bộ, công chức xã An Nhứt tiếp tục rà soát, kiểm tra trụ sở làm việc, tài liệu để hoàn tất việc bàn giao. Ông Tô Thành Tâm, công chức Văn phòng-Thống kê xã An Nhứt cho hay, cùng với các công chức khác, ông đã hoàn tất tài liệu để chuẩn bị sang làm việc tại trụ sở mới khi sáp nhập xã An Nhứt cùng xã An Ngãi và Tam Phước thành xã Tam An, huyện Long Đất.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đất Đỏ.

Giấy tờ còn hạn vẫn được sử dụng

Những ngày này, trong câu chuyện, người dân phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) đều đề cập đến việc sáp nhập phường. Người dân mong rằng việc giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có cấp đổi các loại giấy tờ diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Ông Lê Ngọc Rạng (đường Cách Mạng Tháng Tám, KP.4, phường Phước Hiệp) cho hay, các thông tin về địa chỉ được in trên giấy khai sinh, thẻ căn cước, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... sau khi sáp nhập phường sẽ thay đổi tên gọi. Do vậy, ông băn khoăn những giấy tờ hiện tại có tiếp tục được sử dụng nữa hay không. Đây cũng là băn khoăn chung của người dân cư ngụ tại các địa phương có sự điều chỉnh, sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã.

Theo Sở Nội vụ, nội dung tại Điều 21 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đã quy định về chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Theo đó, các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo ĐVHC cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được sử dụng tiếp.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi xắp xếp ĐVHC, người dân, DN vẫn được sử dụng thông tin, giấy tờ còn hạn để giải quyết thủ tục hành chính. Nếu có nhu cầu, người dân, DN liên hệ bộ phận một cửa các cấp tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi thông tin.

Về chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, DN do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp ĐVHC chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ và không thu phí, lệ phí. Trong đó, ưu tiên xử lý các loại giấy tờ thiết yếu như căn cước công dân, tư pháp, hộ tịch... ngay khi nghị quyết có hiệu lực.

Bài, ảnh: AN NHIÊN