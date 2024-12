Long Điền sẵn sàng sáp nhập đơn vị hành chính

Từ ngày 1/1/2025, huyện Long Điền sáp nhập với huyện Đất Đỏ lấy tên gọi là huyện Long Đất. Cùng với đó 3 xã của huyện Long Điền là An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước sáp nhập trở thành xã Tam An. Người dân và chính quyền huyện Long Điền đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC).

Cán bộ, công chức huyện Long Điền thực hiện di dời từ Trung tâm Hành chính huyện Long Điền về Trung tâm Hành chính huyện Long Đất tại trụ sở UBND huyện Đất Đỏ hiện hữu từ ngày 20-25/12. Trong ảnh: Trung tâm Hành chính huyện Long Điền.

Người dân đồng thuận

Ngày 11/12, chúng tôi đi cùng ông Trần Kim Trọng, Trưởng ban Mặt trận ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền đến các gia đình trong ấp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân trước thời điểm sáp nhập ĐVHC.

Chia sẻ với cán bộ ấp, ông Nguyễn Văn Tiến (60 tuổi, ngụ ấp An Lạc) bày tỏ: "Việc sắp xếp ĐVHC theo hướng tăng quy mô dân số, quy mô diện tích tự nhiên là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Tôi mong muốn được tạo thuận lợi, nhanh chóng trong việc thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và chuyển đổi giấy tờ".

Còn tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, ông Bùi Thế Ngọc chia sẻ: "Khi được tuyên truyền, giải thích về chủ trương, tôi rất đồng tình. Tôi tin tưởng sau khi sáp nhập, xã sẽ có thêm điều kiện để mở rộng, phát triển hơn nữa".

Theo UBND huyện Long Điền, huyện thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của xã Tam An hình thành sau sắp xếp. Theo đó, có 2 cán bộ cấp xã, 2 nhân sự không chuyên trách cấp xã thực hiện tinh giản biên chế, 4 nhân sự không chuyên trách chuyển qua xã khác.

Đối với đội ngũ này, huyện chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận; đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách dôi dư đối với cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ động chuyển đổi giấy tờ cho công dân Huyện giao UBND các xã, thị trấn, nhất là UBND các xã: An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi theo quy định. (Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền)

Chuẩn bị sẵn sàng

Để chuẩn bị cho công tác sáp nhập, UBND huyện Long Điền cũng đã ban hành Kế hoạch số 15057/KH-UBND ngày 6/12/2024 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện Long Điền giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Kế hoạch của UBND huyện triển khai 17 nhiệm vụ cụ thể liên quan các nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước thuộc huyện Long Điền thành xã Tam An thuộc huyện Long Đất giai đoạn 2023-2025.

UBND huyện cũng xây dựng dự thảo Kế hoạch di dời địa điểm làm việc cấp huyện, cấp xã sau khi thành lập huyện Long Đất và xã Tam An.

Cụ thể, từ ngày 20-25/12, huyện tổ chức di dời về trụ sở Trung tâm Hành chính huyện Long Đất tại Đất Đỏ và trụ sở UBND xã Tam An có trụ sở tại UBND xã Tam Phước hiện hữu.

Ông Trần Kim Trọng (trái), Trưởng ban Mặt trận ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong ấp trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính.

Trong thời gian từ ngày 26-31/12, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ bắt đầu làm việc tại trụ sở mới nhằm ổn định, không ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn đến các công việc chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện sáp nhập ĐVHC từ ngày 1/1/2025.

Đối với Bộ phận một cửa của huyện vẫn thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đến hết ngày 31/12/2024.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức lập danh sách con dấu phải thu hồi, đăng ký mới, đăng ký lại mẫu con dấu của đơn vị và gửi về UBND huyện trong ngày 11/12 theo hướng dẫn của Công an tỉnh.

Các xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp xã; thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho hay, huyện đã có hướng dẫn thường trực HĐND xã Tam An tổ chức kỳ họp HĐND xã Tam An theo quy định vào ngày 1/1/2025 ngay sau kỳ họp HĐND huyện Long Đất. Đồng thời, thành lập MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Tam An.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG