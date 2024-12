Long Điền công bố nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

Chiều 12/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, Bà Rịa-Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 4 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 77 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 28 phường và 7 thị trấn. Trong đó, thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ; các xã Tam Phước, An Nhứt và An Ngãi của huyện Long Điền sáp nhập thành xã Tam An, huyện Long Đất; TT.Phước Hải và xã Long Mỹ của huyện Đất Đỏ sáp nhập thành TT.Phước Hải, huyện Long Đất; xã Phước Hội và xã Lộc An của huyện Đất Đỏ sáp nhập thành xã Phước Hội, huyện Long Đất.

Dịp này, Ban Tổ chức Huyện ủy Long Điền cũng công bố Quyết định số 2998-QĐ/HU ngày 5/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thành lập Đảng bộ xã Tam An nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, Đảng bộ xã Tam An là cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Long Đất, gồm 32 chi bộ trực thuộc, với 754 đảng viên trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã: An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi.

Đảng bộ xã Tam An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

MINH QUANG