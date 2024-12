Lan tỏa thông điệp đoàn kết là sức mạnh

“Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ 2 năm 2024 đã khép lại thành công, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh chung với trưởng đoàn các nước tham gia Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ 2, năm 2024.

Đoàn kết là sức mạnh

Diễn ra từ ngày 17-21/12, chương trình giao lưu có sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật trên biển 7 nước, gồm: Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc, Cảnh sát biển Indonesia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan và Cảnh sát biển Việt Nam. Tham gia chương trình còn có đại diện 2 cơ quan, tổ chức quốc tế: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Chương trình đã diễn ra với những hoạt động chính, như: Hội nghị song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các đoàn; Tiếp xúc bên lề giữa các đoàn; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024... Đặc biệt, đêm gala với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh” được coi là điểm nhấn của chương trình giao lưu với các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc, những phát biểu, chia sẻ của lãnh đạo, người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 7 nước và các tổ chức quốc tế tham gia chương trình.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, sau thành công của chương trình giao lưu lần thứ nhất, Cảnh sát biển Việt Nam nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực ngày càng phát triển. Hoạt động giao lưu, tổ chức các chuyến tàu thăm nhau, tuần tra chung, luyện tập chung giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực đã được tổ chức thường xuyên hơn, với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Do đó, năm 2024, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ 2 với thông điệp “Đoàn kết là sức mạnh”.

“Vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển đang ngày càng gia tăng, như: an ninh hàng hải và cướp biển, cướp có vũ trang; buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy; nhập cư trái phép; đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời, những năm gần đây, tình hình thời tiết khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động tiêu cực đến việc lưu thông, làm ăn trên biển, gây hư hỏng phương tiện, sự cố chìm tàu, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các cá nhân, tổ chức hoạt động trên biển. Trong bối cảnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu cao nhất, đó là cùng các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam, lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực hợp tác, chung tay “Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch”, xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.

Chung tay vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Chương trình được Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức lần này đổi mới, hoàn thiện cả về nội dung và hình thức đã mang đến cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham gia cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết; mở ra các lĩnh vực, hoạt động hợp tác trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng lòng tin, tạo đồng thuận cao trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ, cùng chung tay vì vùng biển hòa bình, phát triển bền vững cho đất nước và khu vực.

Tại các buổi trao đổi song phương, đại diện lực lượng thực thi pháp luật các nước bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu mà Cảnh sát biển Việt Nam đã dành cho các đoàn. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật các nước tiếp tục chia sẻ, trao đổi thông tin; cùng nhau đoàn kết, đối mặt với các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển, phối hợp xử lý những vụ việc phát sinh trên biển; hỗ trợ nhau trong công tác thực thi pháp luật trên biển, cứu hộ, cứu nạn; nhất là trong hoạt động ngăn ngừa, phòng, chống và xử lý vi phạm IUU…

Trong buổi tiếp các trưởng đoàn tham dự chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định, chương trình đã góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng với tinh thần “chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, thực chất và hiệu quả”.

Thành công của chương trình đã góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, cùng chung tay, góp sức vì vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực và đặc biệt là các quốc gia có vùng biển giáp ranh, liền kề với Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tuần tra chung và hợp tác trong thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH