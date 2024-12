Năm 2024, vận động Quỹ vì người nghèo đạt gần 85,9 tỷ đồng

Ngày 25/12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ Ba, khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029, tổng kết công tác mặt trận năm 2024, thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2025.

Ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Các ông: Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2024, toàn tỉnh vận động tiền và quà ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trị giá gần 85,9 tỷ đồng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây mới, sửa chữa 168 căn nhà địa đoàn kết, tổng trị giá hơn 8,1 tỷ đồng; phối hợp vận động và trao tặng 133.400 suất quà, trị giá 83,6 tỷ đồng; vận động ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hỗ trợ 51 tỷ đồng cho 21 tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện được 302 mô hình giảm nghèo với số tiền hỗ trợ ban đầu là trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành tặng Cờ thi đua danh dự và Cờ xuất sắc tới các đơn vị.

Về công tác thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 704/230 nội dung giám sát (vượt 474 nội dung so với kế hoạch) và 154/121 nội dung phản biện xã hội (vượt 33 nội dung so với kế hoạch). Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam các cấp tham gia hơn 90 đoàn giám sát do Đoàn ĐBQH, HĐND và các sở, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội chủ trì tổ chức.

Ông Trịnh Hàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2024

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2025; thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của tỉnh và một số tham luận tiêu biểu về cách làm mới, mô hình hay; Hội nghị đã hiệp thương bổ sung thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII đối với Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen tới 193 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận trong năm 2024.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH