Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác, chiến đấu

Ngày 2/12, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác, chiến đấu; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2024.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác, chiến đấu.

Dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và tổ chức lễ ra mắt của lực lượng cũng đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG