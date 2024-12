Huyện Xuyên Mộc: 40/43 chỉ tiêu đạt và vượt

Trong năm qua, huyện Xuyên Mộc đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng.

Sáng 9/12, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 32 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy và các phòng, ban của huyện Xuyên Mộc.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái) tham dự hội nghị.

Năm 2024, Huyện ủy Xuyên Mộc đạt được một số kết quả đáng khích lệ với 40/43 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt gồm 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Trong năm qua, diện tích giao trồng, cây lâu năm và sản lượng cây lương thực trên địa bàn huyện đạt 100% so với Nghị quyết; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 100% so với kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Huyện Xuyên Mộc khánh thành công trình "đường Tổ quốc" trên tại xã Phước Thuận.

Về du lịch, huyện Xuyên Mộc đạt khoảng 3,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, tăng 10,4% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 4.408 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách huyện ước đạt 2.529,1 tỷ đồng, đạt 86,8% so với Nghị quyết, bằng 58,3% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách ước được 2.110,9 tỷ đồng, đạt 92% so với Nghị quyết, bằng 65,5% so với cùng kỳ.

Về giáo dục, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mầm non trên địa bàn huyện vượt 11,8%, bậc tiểu học vượt 21,5%, bậc trung học cơ sở vượt 44,6%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế vượt 1,1%, xét thoát nghèo vượt 20% so với Nghị quyết.

Doanh thu du lịch huyện Xuyên Mộc tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, trong năm huyện Xuyên Mộc đã kết nạp được 154 đảng viên, đạt 118,5% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024 và lũy kế đạt 668/666 chỉ tiêu tỉnh giao trong nhiệm kỳ 2020-2025, đạt 100,3%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả, thành tích của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân huyện đạt được trong thời gian qua. Năm 2025, cấp ủy, chính quyền huyện Xuyên Mộc cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN