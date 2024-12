Chạy nước rút sáp nhập đơn vị hành chính

Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) theo Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cuộc trao đổi liên quan nội dung này.

* Phóng viên: Nghị quyết 1256 có ý nghĩa như nào đối với sự phát triển của tỉnh và việc triển khai được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Ông Đặng Minh Thông: Đây là Nghị quyết có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, từ ngày 1/1/2025, tỉnh có 7 ĐVHC cấp huyện gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 4 huyện; 77 ĐVHC cấp xã, gồm 42 xã, 28 phường và 7 thị trấn (giảm 1 ĐVHC cấp huyện và 5 ĐVHC cấp xã).

Để triển khai, UBND tỉnh đã chủ động trình HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp; miễn thu lệ phí thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do thay đổi về địa giới ĐVHC; miễn thu lệ phí đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về địa giới ĐVHC.

Bên cạnh đó, ngày 27/11/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 1256.

Người dân, DN thực hiện chuyển đổi giấy tờ sau sáp nhập ĐVHC được miễn phí thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện. Trong ảnh: Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đất Đỏ.

* Thời điểm Nghị quyết có hiệu lực đã cận kề. Tỉnh đã thực hiện những công việc gì để kịp tiến độ, thưa ông?

- Trước hết, UBND đề nghị các cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể TP.Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Kế hoạch số 300; bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân thực hiện tốt việc thống kê, kiểm kê, hồ sơ, tài liệu phục vụ việc tiếp nhận và bàn giao giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần thường xuyên trao đổi để điều chỉnh kịp thời, bảo đảm quy trình, trình tự sắp xếp đơn vị hành chính phải được tiến hành khoa học, hợp lý, nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ lộ trình tập trung xử lý công việc cụ thể.

Trong đó, tập trung phân công, nhiệm vụ triển khai các đầu việc cần thực hiện ngay như: sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Đặc biệt, việc quan trọng nhất đó là sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã phải được triển khai thống nhất, tạo sự đồng thuận, quan tâm cao và bảo đảm tiến độ đề ra: đối với cấp huyện, xã trước ngày 10/12/2024; cấp tỉnh trước ngày 15/12/2024.

Về bàn giao hồ sơ, tài liệu, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ, Công an tỉnh hướng dẫn các bước quy trình, tổ chức các tổ kiểm tra, hướng dẫn chi tiết tại các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm các hồ sơ, tài liệu được lưu trữ, lên danh mục bàn giao đúng quy định, đặc biệt là các hồ sơ, tài liệu mật, hồ sơ tài chính, hồ sơ pháp lý các lĩnh vực.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chuẩn bị con dấu mới để bàn giao và thực hiện ngay từ ngày 1/1/2025, bảo đảm bộ máy được hoạt động thông suốt.

Bên cạnh đó, tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát các trang thiết bị, hạ tầng đường truyền, cổng dịch vụ công… bảo đảm các mặt về kỹ thuật để quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Về chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, DN do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp ĐVHC chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi theo quy định. Trong đó, ưu tiên xử lý các loại giấy tờ thiết yếu như căn cước công dân, tư pháp, hộ tịch... ngay khi Nghị quyết có hiệu lực.

* Thưa ông, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, hệ thống chính trị của tỉnh đã đồng lòng quyết tâm như thế nào?

- UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ cấp huyện, các sở, ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện, bảo đảm lộ trình đã đề ra; bảo đảm hoạt động ngay từ ngày 1/1/2025; ban hành các hướng dẫn và chịu trách nhiệm các bước thực hiện theo đúng lộ trình Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân. Vì vậy rất cần sự quyết tâm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và sự vào cuộc chung tay của toàn hệ thống chính trị trong công cuộc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh để hoàn thành mục tiêu đề ra.

* Trân trọng cảm ơn ông!

HUYỀN TRANG

(Thực hiện)