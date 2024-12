HĐND huyện Long Điền thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 20/12, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 24 để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2024.

Năm 2024, 10/10 chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế của huyện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 29.900 tỷ đồng, vượt hơn 7% so với nghị quyết, tăng hơn 22% so với năm 2023; tổng giá trị sản xuất CN-TTCN hơn 5.200 tỷ đồng, vượt hơn 7% so với nghị quyết; tổng giá trị sản xuất nông - ngư nghiệp hơn 696 tỷ đồng, đạt 100% so với nghị quyết; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tỉnh và huyện đều đạt 100%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 646 tỷ đồng, vượt hơn 9% kế hoạch tỉnh giao. 20/20 chỉ tiêu ở khối văn hóa - xã hội cũng được huyện Long Điền thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết.

Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025; Nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2025; Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2025; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn, danh mục công trình đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện...

DIỄM QUỲNH