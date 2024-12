Bảo đảm an ninh trật tự khi sáp nhập đơn vị hành chính

Tại huyện Đất Đỏ, bên cạnh công tác chuẩn bị cho công tác sáp nhập đơn vị hành chính, lực lượng Công an duy trì các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời điểm trước, trong và sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Công dân làm Căn cước công dân tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đất Đỏ.

Bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau sáp nhập

Từ ngày 1/1/2025, xã Long Mỹ được sáp nhập với TT.Phước Hải có tên gọi là TT.Phước Hải. Để chuẩn bị cho việc thành lập đơn vị hành chính mới, Công an xã cũng được kiện toàn mới. Do đó, những ngày này, cùng với các nhiệm vụ chính trị chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Mỹ đang tích cực, khẩn trương kiểm kê hồ sơ, tài liệu để di dời về trụ sở mới.

Công an xã Long Mỹ hiện có 6 cán bộ, chiến sĩ chính quy và 13 chiến sĩ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Qua ghi nhận, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tương tự, tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, từ 1/1/2025 sẽ sáp nhập với xã Lộc An, giữ tên gọi là xã Phước Hội. Để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trước, trong và sau thời gian sáp nhập, Công an xã Phước Hội duy trì nghiêm những buổi tuần tra theo kế hoạch đề ra.

Trung tá Lê Tiến Hùng, Phó trưởng Công an xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an huyện, Ban chỉ huy Công an xã triển khai đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ, kể cả lực lượng ANTT cơ sở, trên cơ sở đã quán triệt để mà nắm tinh thần để thực hiện tốt cao điểm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã Phước Hội cũng duy trì bố trí cán bộ, chiến sĩ trực, tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định. Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua 100% hồ sơ của người dân thực hiện tại Công an xã Phước Hội được giải quyết đúng hạn.

Công an tỉnh hướng dẫn Công an 2 huyện Đất Đỏ và Long Điền duy trì cao điểm bảo đảm an ninh trật tự đến ngày 31/12/2024 và tiếp tục có hướng dẫn mới từ thời điểm 1/1/2025 với chỉ tiêu cụ thể về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời cũng có phương án tăng cường với mục tiêu bảo đảm chủ động trong công tác bảo đảm phòng chống tội phạm, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trung tá Ngô Thanh Tân, Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Đất Đỏ

Duy trì xuyên suốt

Sáng 16/12, đến Bộ phận một cửa UBND huyện Đất Đỏ, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân. Tuy thời điểm thay đổi tên đơn vị hành chính đã cận kề nhưng do nhu cầu của người dân, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục cấp thẻ căn cước cho người dân.

Trung tá Ngô Thanh Tân, Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Đất Đỏ cho hay, theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, việc triển khai cấp thẻ căn cước cho người dân, cán bộ công chức, viên chức vẫn tiếp tục thực hiện khi có nhu cầu. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước theo đơn vị hành chính mới.

Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động rà soát, bố trí phương án cấp đổi căn cước cho người dân sau khi thực hiện sáp nhập.

Theo Trung tá Ngô Thanh Tân, từ ngày 1/1/2025 Công an huyện Long Đất sẽ tiếp nối hoạt động với 10 đội nghiệp vụ và 11 Công an xã, thị trấn trong đó có 4 thị trấn và 7 xã. Trong đó, huyện Đất Đỏ có Công an xã Long Mỹ và Công an TT. Phước Hải sáp nhập lấy tên gọi Công an xã TT.Phước Hải có trụ sở ngay tại Công an TT. Phước Hải hiện hữu.

Công an xã Lộc An sáp nhập Công an xã Phước Hội lấy tên gọi Công an xã Phước Hội được xây dựng trụ sở mới. Trụ sở Công an huyện Long Đất được bố trí tại Công an huyện Đất Đỏ hiện hữu. Cơ sở vật chất tại đây bảo đảm cho hoạt động của đơn vị Công an huyện Long Đất. Trong đó, tòa nhà mới vừa được khánh thành có 33 phòng làm việc. Hai dãy nhà cũ cũng được cải tạo nâng cấp 60 phòng cho 200 chiến sĩ làm việc và 2 nhà công vụ với 30 phòng.

Dự kiến từ ngày 20 đến 25/12, các bộ phận Công an huyện Long Điền di dời tài liệu về trụ sở Công an huyện Đất Đỏ.

Công an huyện cũng đã thành lập tổ kiểm kê tài sản, thống kê, bảo quản tài liệu theo quy định. Đồng thời thống kê 340 con dấu để được đổi và cấp mới cùng thời điểm ngày 1/1/2025, bảo đảm hoạt động hiệu quả sau sáp nhập.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau sáp nhập, ngay từ đầu tháng 12, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự. Theo đó, công an huyện 2 huyện cũng đã có văn bản triển khai; phát huy tinh thần chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho Nhân dân bình yên đón lễ Noel 2024, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bên cạnh đó, duy trì an ninh trật tự bảo đảm an toàn xuyên suốt, liên tục tại mỗi địa bàn cơ sở.

