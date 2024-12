Sáng 5/12, trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ 24 - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, năm 2024, GRDP bình quân đầu người (trừ dầu khí) đạt 9.012 USD/người/năm.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

36/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ho biết, năm 2024, có 36/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó kinh tế - tài chính có 13/14 chỉ tiêu , văn hóa - xã hội có 16/16 chỉ tiêu, môi trường có 7/7 chỉ tiêu.

Tình hình kinh tế của tỉnh có những chuyển biến đột phá hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chuyển biến theo xu hướng tăng cao dần. GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72%, tăng cao hơn mức dự báo giữa năm 2024, mức cao nhất 10 năm gần đây. GRDP bình quân đầu người đạt 9.012 USD/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,54% so với dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 12,91%. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Đối với đầu tư công, đã hoàn thành thủ tục đầu tư, chuyển sang danh mục khởi công mới, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều tuyến giao thông kết nối quan trọng, trọng điểm của tỉnh. Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 95,9%, cao nhất trong giai đoạn 2021-2024…

Về sản xuất công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 7/11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, đã thu hút được 31 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký là 4.969 tỷ đồng. Diện tích đất cho thuê là 95,98/161 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 59,32% trên tổng diện tích đã đi vào hoạt động.

Thu hút hơn 16,12 triệu lượt khách du lịch

Năm 2024, hoạt động thương mại - dịch vụ cũng khởi sắc. Các chỉ tiêu: tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 13,42%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô và khí đốt đạt khoảng 5,6 tỷ USD, tăng 6,97%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 7,2 tỷ USD, tăng 7,2%... đều vượt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, hoạt động du lịch phát triển khá tốt. Ước thực hiện cả năm 2024 doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,12%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 13,71% so với năm 2023, vượt kế hoạch đề ra. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh khoảng 16,12 triệu lượt khách, tăng 13,11%. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú khoảng 4,965 triệu lượt, tăng 11,03% (khách quốc tế lưu trú khoảng 260 ngàn lượt, tăng 11,46%).

Toàn tỉnh hiện có 132 dự án du lịch (tổng diện tích là 2.966 ha, tổng vốn đầu tư là 57.641 tỷ đồng và 8,9 tỷ USD); bao gồm: 116 dự án đầu tư trong nước, 16 dự án nước ngoài. Tổng số dự án đã đi vào hoạt động là 51 dự án, đang triển khai xây dựng là 36 dự án, đang làm thủ tục pháp lý 45 dự án.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Văn hóa - xã hội được thúc đẩy

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao được quan tâm thúc đẩy phát triển. Năm 2024, HĐND tỉnh ban hành hàng loạt nghị quyết có tác động xã hội to lớn, như: Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 về quy định chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 quy định mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh.

Ước thực hiện đến cuối năm 2024, các chỉ tiêu về dân số, y tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, số bác sỹ/vạn dân đạt 9,8 bác sỹ, đạt kế hoạch đề ra; số giường bệnh/vạn dân đạt 21,44 giường, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,51%, vượt kế hoạch đề ra (Nghị quyết là 93,5%).

Về giáo dục, năm học 2023-2024, tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT đạt 99,65%; điểm thi tốt nghiệp trung bình THPT xếp thứ 17/63 tỉnh thành cả nước, tăng 12 bậc so với năm 2023 và vươn lên vị trí thứ 2 ở khu vực Đông Nam Bộ. Điểm trung bình của các môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh cũng có sự bứt phá vượt bậc trên “bảng xếp hạng” toàn quốc.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số đã hoàn thành 36/37 chỉ tiêu (đạt 97,3%). Công tác cải cách hành chính đến tháng 9/2024 đã hoàn thành 38/58 nhiệm vụ, còn 20/58 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hoàn thành đến hết năm 2024.

NHÓM PV THỜI SỰ