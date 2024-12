Khai mạc Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh

Sáng 5/12, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 24.

Ông Phạm Viết thanh, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Viết thanh, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc, ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72%, tăng cao hơn mức dự báo giữa năm 2024, mức cao nhất 10 năm gần đây; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.000 USD/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,54% so với dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 12,91%. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ...

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự kỳ họp.

Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công liên tiếp 4 sự kiện cấp quốc gia và cấp vùng trên địa bàn: Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2024; Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã; Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (lần thứ 5); Các chuỗi sự kiện của dầu khí và điện gió ngoài khơi của Tập đoàn dầu khí.

Ông Phạm Viết thanh, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chủ tọa kỳ họp.

“Đây là những sự kiện lớn để tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phát triển kinh tế của quốc gia và khu vực, là cơ hội để quảng bá hình ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút thêm nhiều dự án đầu tư tiềm năng của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh cho biết, trong năm 2024, vẫn còn một số lĩnh vực, ngành nghề chưa đạt mức tăng trưởng và chỉ tiêu như đề ra. Vì vậy kỳ họp HĐND tỉnh lần này nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đánh giá, dự báo tình hình sắp tới, có những giải pháp khả thi để tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong chương trình ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 22 - HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Tờ trình về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2025…

Quang cảnh kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm, bầu kiện toàn một số chức danh của HĐND và UBND tỉnh vào chiều 5/12.

NHÓM PV THỜI SỰ