Công bố thành lập các tổ chức chính trị - xã hội huyện Long Đất

Chiều 27/12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức lễ công bố thành lập Hội CCB huyện Long Đất.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Tam An nhận quyết định thành lập và ra mắt tại buổi lễ công bố.

Hội CCB huyện Long Đất sau khi được thành lập gồm 12 Hội cơ sở (11 xã, thị trấn và 1 đơn vị Khối 487-khối CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước) với 2.302 hội viên trên cơ sở sáp nhập Hội CCB huyện Đất Đỏ và Hội CCB huyện Long Điền.

* Cùng ngày, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Điền tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội CCB xã Tam An.

Hội CCB xã Tam An được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội CCB 3 xã: An Ngãi, An Nhứt và Tam Phước. Sau sáp nhập Hội CCB xã Tam An có 14 chi hội trực thuộc với tổng số 232 hội viên tham gia sinh hoạt, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

* Cùng ngày, UBMTTQ huyện Long Điền tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập UBMTTQ Việt Nam xã Tam An.

UBMTTQ Việt Nam xã Tam An được thành lập theo Quyết định số 56 ngày 24/12/2024 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền.

UBMTTQ Việt Nam xã Tam An đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025, được thành lập trên cơ sở sáp nhập UBMTTQ Việt Nam 3 xã: An Ngãi, An Nhứt và Tam Phước.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ