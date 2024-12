Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 80.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trưng bày tại hội nghị. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, tri ân, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân và chúc mừng thành tích to lớn của lực lượng công an đạt được trong năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lực lượng công an nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng tiên phong “trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, ở bất cứ hoàn cảnh nào”, thầm lặng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn thực sự nổi bật, đóng góp rất to lớn, rất quan trọng vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lực lượng Công an Nhân dân cần đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh, trật tự và kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế- xã hội”, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, nhất là Quân đội Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng công an nắm chắc, bám sát các địa bàn chiến lược, các đối tượng, đối tác, làm tốt vai trò, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thường xuyên, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, ma túy, tài chính, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, tạo ra môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội. Phát huy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Lực lượng công an tiếp tục giữ vai trò “tiên phong, dẫn dắt, gương mẫu, đi đầu” trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát triển công nghiệp an ninh, xây dựng các doanh nghiệp mạnh của ngành công an. Tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường trong công tác đối ngoại, để giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; tăng cường sự đóng góp của Việt Nam vào duy trì hòa bình trên thế giới. Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lực lượng công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Có giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu đưa 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 và lực lượng Công an Nhân dân tiến lên hiện đại năm 2030.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an Nhân dân, làm tốt công tác nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có điểm nhấn.

XUÂN NGUYỄN