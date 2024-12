Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Sáng 19/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Quang cảnh lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Dự Lễ viếng có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương; đơn vị lực lượng vũ trang; thân nhân liệt sĩ.

Các đại biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự lễ viếng.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh anh dũng của các anh nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào về quá khứ hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi thức khai trống.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh nguyện phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, kiên trung của các thế hệ cha anh, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh và văn minh, tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, tự do, chủ quyền của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh là nơi an nghỉ của gần 3.500 anh hùng - liệt sĩ kiên trung, bất khuất, hy sinh vì sự nghiệp quang vinh của Đảng, của dân tộc để đem lại độc lập, tự do, no ấm, hạnh phúc hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương các phần mộ liệt sĩ.

Sau lễ, các đại biểu tiến hành thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức hàng năm nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương từng phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dâng hương các phần mộ liệt sĩ tại lễ viếng.



Tin, ảnh: TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG