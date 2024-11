Nỗ lực nhiều hơn để trở thành địa phương đầu tiên đưa phát thải ròng bằng 0

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Ngày 5/11, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 24 – HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến dân sinh, bảo vệ môi trường sống.

Cử tri Ngô Lương Kim (KP Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) đề nghị nỗ lực hơn nữa để Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành địa phương đầu tiên của cả nước đưa phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại

Liên quan đến Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) của Bà Rịa-Vũng Tàu, cử tri Ngô Lương Kim (KP Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, hiện nay chỉ số này của tỉnh đã tăng lên vị trí thứ 8 cả nước. Bà Rịa-Vũng Tàu đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt được cam kết trở thành địa phương đầu tiên của cả nước đưa phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Để có thể hiện thực được mục tiêu này, cử tri đề nghị TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu cần thực hiện thí điểm về cải cách hành chính và phân loại rác. Trong đó về cải cách hành chính, cử tri cho rằng đẩy mạnh thực hiện 100% trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử. Về phân loại rác cử tri cho rằng, cần thực hiện phân loại rác tại nguồn và xử lý nước thải sinh hoạt trước khi chảy ra sông, biển để bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời, tỉnh cần kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại dùng năng lượng đốt rác để phát điện.

Cần quan tâm đến nước sạch nông thôn

Cử tri Từ Thị Út Bẩy (tổ 3, thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) phản ánh khoảng 40 hộ dân tổ 3 sinh sống dọc tuyến đường 765 đoạn từ ngã 6 Đá Bạc đi xã Bình Trung nhiều năm nay chưa có nước sạch. Người dân phải dùng nước giếng khoan và có máy lọc nước nhưng vẫn bị ảnh hưởng do nhiễm phèn và chì. “Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch để bảo đảm sức khỏe cho người dân”, cử tri Từ Thị Út Bẩy nói.

Liên quan đến xả lũ gây thiệt hại cho nông dân, cử tri Nguyễn Thị Bích Thủy, ngụ ấp Tân Rú (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) cho biết, trong đợt xả lũ vừa qua đã gây ngập úng, hư hại khoảng 25 ha diện tích lúa của nông dân trên địa bàn. Cử tri kiến nghị chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ thiệt hại cũng như tìm giải pháp ngăn ngừa cho những năm tiếp theo.

Hỗ trợ dân quân tự vệ

Cử tri Nguyễn Tiến Thới (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) cho rằng, lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong phối hợp bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư. Nhưng hiện chưa được hưởng chế độ gì. Vì vậy, cần có chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân để họ gắn bó với công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự cho địa bàn dân cư.

Trong khi đó, cử tri Vũ Ngọc Thường, KP 1, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) cho biết, kinh phí trực đêm của dân quân ở khu phố, thôn, ấp tạm ngưng chi trả từ tháng 3/2023 đến ngày 24/7/2023. Cử tri đề nghị chính quyền quan tâm hỗ trợ phần kinh phí trực đêm cho lực lượng này.

Bảo đảm an toàn cho người dân

Cử tri Lê Đắc Khánh (phường 8, TP.Vũng Tàu) phản ánh, trên các tuyến đường ở TP.Vũng Tàu, tình trạng các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, lấn làn... diễn ra rất nhiều và phức tạp, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị TP.Vũng Tàu hoàn thiện hệ thống camera an ninh giám sát giao thông trên các tuyến đường để tuyên truyền về an toàn giao thông và xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Về việc mua bán mất trật tự xung quanh chợ Long Điền, cử tri Ngô Lương Kim (KP Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, thời gian qua, lực lượng ANTT TT.Long Điền đã tích cực giải quyết nhưng vẫn chưa dứt điểm. Đề nghị lực lượng ANTT thường xuyên kiểm tra và xử phạt thật nặng để răn đe và chấm dứt tình trạng này.

Cử tri Võ Văn Hùng (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) cho biết, tình hình tội phạm phức tạp, trong đó nhiều đối tượng giả mạo công an gọi điện lừa đảo gây hoang mang cho người dân. Cử tri kiến nghị lực lượng an ninh, công an thông báo, tuyên truyền để người dân biết, tránh bị lừa đảo.

NHÓM PV THỜI SỰ