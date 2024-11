Đại biểu HĐND lắng nghe nhiều kiến nghị về dân sinh từ cử tri

Sáng 5/11, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các địa phương.

Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh gồm ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Lương Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở KH-CN; ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh; bà Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã TXCTphường 8, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, gồm: bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICcons, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; ông Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã TXCT xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh gồm: ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn đã TXCT 2 xã: Hòa Long và Long Phước (TP.Bà Rịa).

Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh gồm: ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở TN-MT đã TXCT TT.Long Điền, huyện Long Điền.

Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh, gồm ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân; ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh TXCT xã Cù Bị và Xà Bang.

Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh gồm: bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã TXCT xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh gồm: ông Phạm Thành Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã TXCT xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Tại hội nghị tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện đên tháng 12 năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 của tình; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh; kết quả hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh trong Tổ.

Tiếp xúc với các tổ đại biểu, cử tri phường 8, phường Nguyễn An Ninh phản ánh (TP.Vũng Tàu), kiến nghị các vấn đề: Cần hoàn thiện hệ thống camera an ninh giám sát giao thông trên các tuyến đường để tuyên truyền về an toàn giao thông và xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm; cho chuyển thẳng lên các bệnh viên tuyến trên đối với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có thẻ BHYT; cần có chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân để họ gắn bó với công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự cho địa bàn dân cư; đề nghị Bộ GD-ĐT soạn thảo 1 bộ SGK sử dụng chung, để tránh lãng phí cho HS, phụ huynh.

Cử tri xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) đã phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó là các vấn đề về an ninh trật tự, thủ tục hành chính, công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý tại địa phương, các ý kiến về quy hoạch, quản lý rừng phòng hộ…

Cử tri xã Hòa Long và xã Long Phước (TP.Bà Rịa) kiến nghị việc thu gom rác thải tại các ấp trên địa bàn xã Long Phước cần được tổ chức khoa học hơn để thuận tiện cho người dân, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cử tri TT.Long Điền phản ánh các nội dung: tỉnh cần tích cực vận động thu hút đầu tư để nhanh chóng xây dựng cảng Cái Mép-Thị vải thành cảng trung chuyển chuyển quốc tế; khẩn trương ban hành 20 nội dung việc thực hiện Luật Đất đai năm 2024; bảo vệ, trùng tư, tôn tạo các di tích lịch sử gắn liền với các dự án du lịch khai thác có hiệu quả; tỉnh cần rà soát, thống kê lại tất cả các công trình, trụ sở, nhà cửa thuộc tài sản công để có hướng chuyển đổi công năng, đấu thầu hay chuyển đổi thành nhà ở xã hội tránh bỏ hoang, lãng phí…

Cử tri xã Cù Bị và Xà Bang phản ánh, kiến nghị các vấn đề: xem xét điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 14 HĐND tỉnh cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2024; giải quyết cấp Giấy CNQSDĐ nông nghiệp nơi suối, sóc và đất nông trường cao su hóa giá; đất bị thiếu hụt sau khi thực hiện khu đo…

Cử tri xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) phản ánh việc nuôi trồng thủy sản ở ấp Ông Tô và các cánh đồng trên địa bàn bị thiệt hại do hồ chứa sông Ray và sông Hỏa xả lũ vào mùa mưa; chậm chi trả tiền trợ cấp theo Nghị quyết 14/2024/NQ-HĐND; thủ tục giải quyết cấp đổi Giấy CNQSDĐ chậm so với quy định.

Cử tri xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) phản ánh, kiến nghị các vấn đề: khai thác tràm của cá nhân trồng trên đất Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu; kiến nghị đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải hai bên đường đường ven viển 994.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trao đổi, thông tin và ghi nhận các vấn đề cử tri quan tâm.

