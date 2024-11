Chiều 29/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 50 để thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện và thông qua Đề án thành lập Đảng bộ xã Tam An.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết đồng ý thông qua tờ trình của Huyện ủy Long Điền về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2025 với một số nội dung như: tổng diện tích đất tự nhiên năm 2025 trên địa bàn huyện Long Điền hơn 7.767ha, trong đó, hơn 4.724 ha đất nông nghiệp (giảm hơn 238ha so với năm 2024); hơn 3.004 ha đất phi nông nghiệp (tăng hơn 238 ha so với năm 2024)...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng biểu quyết thông qua dự thảo Đề án sáp nhập Đảng bộ 3 xã: An Ngãi, An Nhứt và Tam Phước thành Đảng bộ xã Tam An. Đảng bộ xã Tam An gồm 32 chi bộ trực thuộc với 755 đảng viên, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

DIỄM QUỲNH