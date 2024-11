Những công trình tô đậm Chiến thắng Bình Giã

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Nhiều dự án, công trình từ huyện đến tỉnh được khởi công và khánh thành nhằm chào mừng 60 năm Chiến thắng Bình Giã, mang ý nghĩa lớn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Công viên Chiến thắng (TP.Bà Rịa) đã hoàn thành và dự kiến khánh thành vào cuối tháng 11.

Nhiều công trình ý nghĩa

Đầu tháng 11, trên công trường thi công Công viên Chiến thắng (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), một trong những dự án sẽ được khánh thành dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, không khí làm việc rất khẩn trương. Các hạng mục của dự án cơ bản hoàn tất, công nhân tất bật chăm sóc cây xanh, làm đẹp khuôn viên.

Dự án Công viên Chiến thắng có diện tích 22.400m2. Nổi bật giữa công viên là Tượng đài Tiểu đoàn 445 cao khoảng 25m, phù điêu bằng đá granit. Tượng đài với đường nét chạm khắc thể hiện sức mạnh, ý chí chiến đấu kiên cường, lòng yêu nước, sự hy sinh, ý chí quyết tâm, quyết chiến quyết thắng của Tiểu đoàn 445. Bức phù điêu là sự đoàn kết chung sức, chung lòng của quân và dân địa phương trong chiến đấu.

Dự án do Ban Quản lý Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc. Hiện nay, các hạng mục của dự án đã hoàn tất, chờ nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, toàn tỉnh triển khai 27 dự án (3 dự án do tỉnh đầu tư, 24 dự án do cấp huyện, doanh nghiệp thực hiện). Các dự án do tỉnh đầu tư gồm: dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, từ nút QL56 đến nút giao Vũng Vằn và từ nút giao Vũng Vằn đến đường Ven Biển ĐT994.

Tại huyện Châu Đức, các dự án kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã cũng đang được triển khai khẩn trương. Trên công trường xây dựng Trường MN Nghĩa Thành cơ sở 2 (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) rộn ràng tiếng công nhân và máy móc thi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52 tỷ đồng, với quy mô 10 nhóm lớp. Trong đó, có 2 nhóm trẻ và 8 nhóm mẫu giáo đáp ứng cho khoảng 330 trẻ. Khu hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà bếp, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ việc dạy, học tập và vui chơi giải trí của trẻ trên địa bàn các xã: Nghĩa Thành, Suối Nghệ và Đá Bạc.

Ông Dương Minh Quốc, chỉ huy công trình cho biết, tại công trường luôn thường trực 40-50 công nhân thi công. “Mùa này mưa thường xuyên nên việc thi công có nhiều trở ngại. Với quyết tâm "vượt nắng thắng mưa", chúng tôi nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành công trình phục vụ ngành giáo dục địa phương”, ông Dương Minh Quốc nói.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức, chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, đơn vị được giao khởi công 2 công trình gồm: xây dựng mới Trường TH Quảng Thành và Trường MN Nghĩa Thành cơ sở 2. Trong đó, Trường TH Quảng Thành đã thực hiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu và đang triển khai công tác giao đất, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 11. Trường MN Nghĩa Thành cơ sở 2 đã thi công xây dựng vào tháng 8/2024, khối lượng đạt hơn 10% công trình.

Dự án Trường MN Nghĩa Thành cơ sở 2 (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) thi công xây dựng đạt hơn 10% công trình.

Phục vụ đời sống, làm đẹp quê hương

Chia sẻ niềm vui khi trên địa bàn có thêm công trình phục vụ đời sống dân sinh, bà Trần Thị Hòe, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) cho biết, Trường MN Nghĩa Thành cơ sở 2 được xây dựng sẽ tạo điều kiện cho người dân gửi con, tới trường công lập với chất lượng giáo dục, chăm sóc tốt hơn, chi phí rẻ hơn.

Những ngày cận kề dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, tin khánh thành Công viên Chiến thắng khiến cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 không giấu nổi niềm vui. Ông Huỳnh Văn Lợi, chiến sĩ Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 445 xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi những đóng góp và hy sinh được ghi nhận và tri ân qua công trình tượng đài. Chúng tôi chờ mong đến ngày kỷ niệm để được gặp đồng đội, ôn lại kỷ niệm”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hoàng, trinh sát Tiểu đội phó Tiểu đội 2, Đại đội 445 cho biết, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 xưa người hy sinh, người đã mất và những người còn sống cũng ở độ tuổi “gần đất xa trời”.

“Công viên Chiến thắng với Tượng đài Tiểu đoàn 445 sẽ là nơi giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau biết đến chiến công cha ông không tiếc máu xương, hy sinh, gian khổ để giữ độc lập, hòa bình cho đất nước. Đây là động lực để thế hệ trẻ ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh”, ông Hoàng nói.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN