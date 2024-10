Từ quyết nghị hạnh phúc - Kỳ cuối: Người dân thụ hưởng thành tựu phát triển

Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có GRDP bình quân đầu người luôn trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Hiện nay, tuổi thọ bình quân của người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 76,4 tuổi (đứng thứ 2 so với cả nước sau TP. Hồ Chí Minh với 76,5 tuổi, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước là 74,5 tuổi). Chỉ số phát triển con người của Bà Rịa-Vũng Tàu (HDI) là 0,793, xếp thứ 3 so với cả nước. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tuổi thọ trung bình là 78 tuổi và 80 tuổi theo lộ trình đến năm 2030 theo chủ trương Nghị quyết 05 đề ra.