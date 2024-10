Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Chiều 7/10, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điều hành phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU

GRDP tăng cao nhất trong 10 năm qua

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, trong 9 tháng năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,47% - mức tăng cao nhất trong 10 năm qua - đứng thứ 4 cả nước. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều ghi nhận kết quả khả quan so với cùng kỳ, nổi bật như: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 16,1%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,07%; doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 13,14%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 19,61%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 39,68%; kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng tương ứng 9,35% và 7,28%.

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Tổng vốn FDI đăng ký khoảng 1,907 tỷ USD và vốn trong nước 34.751 tỷ đồng, gấp khoảng 3,2 lần so với cùng kỳ. 1.899 DN gia nhập thị trường (1.417 DN thành lập mới, 482 DN hoạt động trở lại).

Việc triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện quyết liệt, với giá trị giải ngân hơn 10.585 tỷ đồng (đạt 50,73% kế hoạch năm 2024).

Nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được chú trọng thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, với các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY Bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024 Trong 3 tháng cuối năm, cần triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2024, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Cần tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Khẩn trương hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, giải quyết điểm nghẽn trong xác định giá đất để phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Tăng tốc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy. Đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 7/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2024” và các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, có kế hoạch, giải pháp cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, thời gian và kết quả, nhằm hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu hoàn thành xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 theo đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đại tá Lê Xuân Bình Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen và hoa cảm ơn những đóng góp cho sự phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu của Đại tá Lê Xuân Bình. Ảnh: PHÚC LƯU Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho Đại tá Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2022-2024”. Phát biểu tại lễ tặng, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Xuân Bình đã nỗ lực, tham mưu tốt về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, lãnh đạo và chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Trước đó, tại Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 21/8/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cần thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kích thích tiêu dùng, lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường xuất - nhập khẩu. Đặc biệt, cần chú trọng công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời và phát triển nguồn thu bền vững; tập trung triển khai kế hoạch đấu giá đất năm 2024, 2025.

“Dự báo tình hình 3 tháng cuối năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, quyết tâm hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

PHÚC LƯU - KHÁNH CHI