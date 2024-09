106 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong Công an nhân dân

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, sáng 30/9, tại TP.Vũng Tàu, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ khai giảng lớp “Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong Công an Nhân dân năm 2024 khu vực phía Nam”.

Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân (thứ 3 từ phải qua), trao Quyết định thành lập lớp và ra mắt ban cán sự lớp tập huấn.

Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân; ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng 106 học viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chức năng thuộc Công an các tỉnh, thành phố phía Nam tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nhấn mạnh, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã rất quan tâm đến công tác này; Đồng thời coi đây là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân; góp phần vận động, tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nghiệp vụ lần này tạo cơ hội thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy chiến lược trong công tác tuyên giáo; qua đó góp phần xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TS. Vũ Hoài Phương, giảng viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền truyền đạt chuyên đề Kỹ năng tuyên tuyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Tham gia tập huấn trong thời gian 5 ngày (từ ngày 30/9 đến ngày 4/10), các học viên học tập, nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Kỹ năng tuyên tuyền miệng; xây dựng đề cương một số nội dung tuyên truyền miệng chủ yếu; kỹ năng giới thiệu NQ của Đảng; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH