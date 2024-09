Huyện Long Điền kết nạp 111 đảng viên mới

Sáng 30/9, BCH Đảng bộ huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, 9 tháng năm 2024, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện Long Điền đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 23.700 tỷ đồng, đạt trên 85% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện hơn 4.300 tỷ đồng, đạt trên 86% kế hoạch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch hơn 775 tỷ đồng, đạt trên 84% kế hoạch, tăng trên 17% so với cùng kỳ.

Kêt quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng đến ngày 30/9 hơn 713 tỷ đồng, đạt hơn 87% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 492 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch tỉnh giao.

Huyện duy trì 9/9 tiêu chí NTM, NTM nâng cao, hoàn thành 4/7 nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội cũng đạt kết quả khả quan.

Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện đã kết nạp 111 đảng viên mới, đạt 113% chỉ tiêu tỉnh giao; thành lập được 1 tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước, đạt 100% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng còn lại của năm 2024.

Trong đó, tiếp tục sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đạt 100% kế hoạch;...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH