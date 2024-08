Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, ác liệt nào, lực lượng công an tỉnh vẫn luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm trấp áp tội phạm bảo đảm ANTT, ATGT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Triệt phá hơn 90% án nghiêm trọng

Từ khi thành lập tỉnh (năm 1991) đến nay, Công an tỉnh chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh từng bước trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động nắm tình hình “từ sớm”, “từ xa”, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng công an chủ động mở nhiều đợt cao điểm, liên tiếp tấn công, trấn áp, truy nã các loại tội phạm trên diện rộng và trong từng lĩnh vực, địa bàn và ngay từ cơ sở…

Trong giai đoạn đầu, tỷ lệ điều tra, khám phá án chỉ khoảng 60-70%/năm, án đặc biệt nghiêm trọng khoảng 80%/năm. Tuy nhiên, trong hơn 10 năm trở lại đây, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 75%/năm, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%/năm. Trong đó, nhiều vụ án được triệt rất phá nhanh, đưa hung thủ về quy án.

Đơn cử, mới đây, nghi phạm hiếp dâm cô gái trong đêm đã được Công an huyện Châu Đức triệt phá, bắt giữ chưa đầy 24 giờ sau khi gây án. Cụ thể, ngày 10/8, Trịnh Văn Nhất (SN 1993, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô tải đi thu mua hải sản tại chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) mang về TP.Vũng Tàu để tiêu thụ. Đến khuya, trên đường di chuyển về TP.Vũng Tàu, Nhất thấy chị L. (SN 2000, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đi xe máy một mình, cùng chiều nên điều khiển xe bám theo. Khi tới KCN Châu Đức, Nhất chặn xe, khống chế và buộc chị L. chở tới khu vực đồi cừu Suối Nghệ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước đó, 2 đối tượng trong vụ án giết người, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra vào ngày 19/5, trên địa bàn TP.Vũng Tàu, đã bị Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh bắt chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Đối tượng Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) đã bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Vũ Thành Huy (SN 1999, trú TP.Bà Rịa) đã bị truy tố về các tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Xây dựng lực lượng công an vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ

Trong những năm gần đây, Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Đề án số 2012/ĐA-CAT-PX01, về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU (1/11/2022) và Đề án số 09-ĐA/TU (29/5/2023), của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Qua đó, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác…

Công an tỉnh đã triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Cùng với đó, đã xây dựng trụ sở làm việc của công an các cấp khang trang, hiện đại. Đặc biệt, Công an tỉnh đã khởi công xây dựng 36 trụ sở làm việc công an xã nhằm tạo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho đội ngũ công an xã chính quy. Các trang thiết bị được đầu tư hiện đại, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ giỏi về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới.

Công an tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác công an như: Thực hiện chuyển đổi số một cách căn bản, toàn diện, đồng bộ; phát triển môi trường số trong Công an tỉnh đảm bảo hiệu quả hoạt động trong chính quyền điện tử.

Hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống camera giao thông thông minh trên 3 tuyến QL: 51, 55 và 56 đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về ANTT và trật tự ATGT, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm và tội phạm hoạt động dưới dạng “tín dụng đen”; Các biện pháp kéo giảm TNGT được triển khai quyết liệt nên giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người tử vong và bị thương); Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN