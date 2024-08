MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo khí thế thi đua sôi nổi, đột phá

Đến dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao MTTQ tỉnh đã có những giải pháp tích cực, chủ động triển khai 3 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đặc biệt, Mặt trận đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

UBMTTQ tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, thu hút các tôn giáo và đồng bào Bà Rịa -Vũng Tàu tham gia tích cực các cuộc vận động và đồng thuận với nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà; phát huy vai trò chủ thể của người dân thông qua việc xây dựng và duy trì các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, MTTQ tỉnh đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tổ chức 1.221 cuộc giám sát; 658 nội dung phản biện xã hội.

Nhiều nội dung giám sát và phản biện xã hội gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân…

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bức tranh Bác Hồ, Bác Tôn tới Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động với nội dung sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, triển khai 2 nội dung lớn: Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và Chương trình hành động thứ 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Tin, ảnh: MINH THANH - NGUYỄN LỘC