7 tháng, Vũng Tàu thu ngân sách đạt 81,4% dự toán tỉnh giao

Chiều 7/8, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2024.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả khả quan, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, 7 tháng năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.937 tỷ đồng, tăng 13,74% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.846 tỷ đồng, tăng 5,52% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 7,05% so với cùng kỳ. Bảy tháng qua, thành phố thu ngân sách đạt hơn 3.575 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán tỉnh giao.

Thành phố cũng nỗ lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 947 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi với tổng diện tích 31,61 ha, tổng số tiền hơn 651 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm hoàn thành đồ án quy hoạch 1/500 khu đô thị 3/2 để tổ chức đấu giá đất nhằm tăng nguồn thu.

Đồng thời, đẩy mạnh vận động hoàn thành việc giải phóng mặt bằng các dự án lớn như: Dự án nạo vét kênh Bến Đình, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường Hàng Điều 4... và cần sự nỗ lực đặc biệt của các cơ quan, đơn vị, xã, phường để tập trung hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cơ quan thuế, các xã, phường tập trung khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế để phấn đấu hết năm 2024, thu ngân sách thành phố vượt dự toán 10%.

Các xã, phường tiếp tục ưu tiên triển khai hiệu quả việc tái lập, bảo đảm trật tự lòng đường vỉa hè, trật tự đô thị và rà soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG