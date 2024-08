Huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên CCB, nông dân, phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019-2024.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh dự hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa công an với Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2019 - 2024, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; khẳng định được vai trò, gắn bó giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên. Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội như: “Camera an ninh”; “Kết nối Zalo - Bình yên cuộc sống”; “Nói không với tệ nạn ma túy”; “CCB gương mẫu”, “Con đường CCB tự quản”; “Tiếp sức người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”; “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “CLB nông dân tuyên truyền pháp luật và thực hiện 4 đề án giảm”... Từ các mô hình quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng hơn 5.000 tin báo liên quan đến ANTT…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Đặng Minh Thông đề nghị các cơ quan, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình phối hợp giữa công an và UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc về ANTT phát sinh ngay tại cơ sở; Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các hội, các ngành, các cấp phát động…

Dịp này, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 12 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: TRÍ THẮNG