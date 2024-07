Sáng 17/7, tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quân khu 3 là địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước cả trong thời bình và thời chiến. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Quân khu 3 đã đạt được trong thời gian qua.

Đảng bộ-Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; ban hành nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp trong xử lý các tình huống đúng phương châm, đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Đảng bộ - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước; giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Nhấn mạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, chủ trương xây dựng quân đội “Tinh, gọn, mạnh” đặt ra những yêu cầu mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương.

Cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng “Thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân.

Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để xảy ra các “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, các đơn vị của bộ có liên quan và chính quyền địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đặc biệt đối với vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo và tuyến biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa-xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; kịp thời triển khai, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại...

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ khắc phục mọi khó khăn, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

