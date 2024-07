NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Trong ngày 16/7 - ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa VII đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xem xét các báo cáo, tờ trình và tiến hành chất vấn theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: PHÚC LƯU

13/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng cao hơn kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 13/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024.

Đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí ước tăng 9,18%, là mức tăng cao nhất của tỉnh giai đoạn hơn 10 năm trở lại đây. Doanh thu dịch vụ du lịch (lữ hành) tăng 39,92%, tổng thu ngân sách cũng tăng 10,63% so với cùng kỳ.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản dự tính 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định, tăng trưởng vượt kịch bản ước tính, vượt cao so với cùng kỳ năm 2023, hầu hết các lĩnh vực đều đạt kết quả tốt hơn. Đây là những tín hiệu đáng mừng và là kết quả bước đầu trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, trước hết tôi trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh nhà. Tôi ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, quyết tâm của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực, phấn đấu, triển khai đồng bộ các chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy.

Tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối như: Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, đường 991B, .v.v. được tập trung thực hiện đạt và vượt tiến độ đề ra. Riêng Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo đã hoàn thành các bước thủ tục quan trọng và Tập đoàn điện lực Việt Nam cam kết đóng điện lưới quốc gia cho Côn Đảo trước 31/12/2025.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm ước đạt 66.978 tỷ đồng, tăng gấp 4,9 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 1,66 tỷ USD, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ, đứng vị trí thứ 2 trong cả nước (chỉ sau tỉnh Bắc Ninh). Vốn đầu tư trong nước đạt 27.085 tỷ đồng, tăng gấp 3,08 lần so với cùng kỳ.

Tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối trong đó có Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt và vượt tiến độ đề ra. Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Nguyễn Công Vinh, thời gian qua, tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần, đến nay đã tiếp nhận và xử lý 33/57 kiến nghị.

Đời sống Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; giáo dục, đào tạo có sự tiến bộ ở tất cả các cấp học; thể dục thể thao, khoa học công nghệ được chú trọng.

Kết quả triển khai công tác chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính tiếp tục cải thiện rõ nét, trong đó 4 chỉ số quan trọng trong cải cách hành chính (PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đứng trong top 10 trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh tại Kỳ họp cho thấy, từ đầu năm đến nay, hoạt động của HĐND tỉnh được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tổ chức thành công 4 kỳ họp chuyên đề (tăng 2 kỳ họp so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3 kỳ họp so với kế hoạch tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND đề ra), đã xem xét thông qua 36 nghị quyết. Số lượng kỳ họp trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với dự kiến kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 nhưng công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp đầy đủ, chặt chẽ, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật ngay từ khâu ban hành kế hoạch, chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

Lãnh đạo tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ sản xuất ván ép container phức hợp tre gỗ và các sản phẩm ngành gỗ công nghiệp từ ngành lâm nghiệp rừng trồng tại KCN Châu Đức cho Tập đoàn Hòa Phát tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh. Ảnh: NHẬT LINH

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh; giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm; xem xét, cho ý kiến về những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp.

Các cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh cơ bản đúng trọng tâm, tập trung sâu vào kết quả thực hiện của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương về những nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và những vấn đề phát sinh, những vụ việc bức xúc theo đề nghị của ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh hoặc cử tri đặt ra.

Qua giám sát, khảo sát Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh đã làm rõ kết quả, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề vướng mắc cần quan tâm giải quyết với UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương có liên quan nhằm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

* Ngày 17/7, Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh tiếp tục phiên chất vấn tại hội trường; xem xét và quyết nghị các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

