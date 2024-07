Sử dụng hiệu quả các trụ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng 18/7, Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thống nhất và đánh giá cao đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, chủ trương về sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được các cấp xem xét, thực hiện và lấy ý kiến người dân tại các địa phương sắp xếp đúng quy định. HĐND tỉnh khóa Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã thông qua nghị quyết chủ trương về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Sau sáp nhập, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu còn 7 ĐVHC cấp huyện và 77 ĐVHC cấp xã. Tổng số trụ sở công tại 2 ĐVHC cấp huyện và 9 cấp xã liên quan sắp xếp trên địa bàn tỉnh là 119 trụ sở (cấp huyện 35 trụ sở, cấp xã 84 trụ sở). Sau khi sắp xếp, số trụ sở được tiếp tục sử dụng là 91 trụ sở (cấp huyện 24 trụ sở, cấp xã 67 trụ sở). Số trụ sở dôi dư là 28 trụ sở (cấp huyện 11 trụ sở, cấp xã 17 trụ sở). Phương án giải quyết của tỉnh với số trụ sở công dôi dư là điều chuyển cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng là 4 trụ sở; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định là 24 trụ sở.

Công chức Bộ phận một cửa UBND xã An Ngãi, huyện Long Điền hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đặt ra một số vấn đề cần lưu ý điều chỉnh bổ sung, chủ yếu về mặt số liệu, tên gọi, bản đồ. Bên cạnh đó là giải trình thêm về việc hình thành các đô thị sau sắp xếp; việc quản lý các di tích, hồ sơ, kiện toàn nhân sự để việc tôn tạo, quản lý các di tích hiệu quả.

Đồng thời cần lưu ý thêm về phương án sử dụng các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp để tránh lãng phí, hiệu quả, thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, người lao động các đơn vị, người dân và doanh nghiệp…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thống nhất và ủng hộ cao đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân, cán bộ công chức, người lao động về phương án sắp xếp; tổ chức lấy ý kiến cử tri, ghi nhận các ý kiến đồng thuận cũng như còn những ý kiến chưa đồng thuận, lý do chưa đồng thuận.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung rà soát số liệu bảo đảm tính thống nhất chính xác, đúng quy định pháp luật. Đồng thời tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân, đặc biệt là người dân chịu sự tác động của sắp xếp đơn vị hành chính; quan tâm đến đội ngũ công chức và trụ sở công dư dôi sắp xếp.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG