Quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2024

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII diễn ra sáng 12/7 đã đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị.

Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cũng đã được chỉ ra tại hội nghị, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp căn cơ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY Thay đổi tư duy, phương pháp làm việc Những hạn chế, yếu kém được chỉ ra cần tập trung xem xét, đánh giá các nguyên nhân nội tại, thay vì tìm nguyên nhân khách quan để “đổ thừa”. Vấn đề đặt ra là cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thay đổi tư duy, phương pháp làm việc. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần thông minh hơn, chứ không phải chỉ chăm chỉ hơn. Trong 6 tháng cuối năm 2024, các cấp, các ngành tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Nếu trong năm nay không giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% thì không cách gì thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Kinh tế-xã hội vững đà phát triển

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các mục tiêu, định hướng lớn đã đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với đó là sự tin tưởng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, sự đồng hành của cộng đồng DN là những động lực quan trọng để kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định, chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được nâng lên.

Điều này được minh chứng rõ nét qua những kết quả nổi bật: GRDP tăng trưởng 9,18%, là mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 5 năm trở lại đây. Hầu hết lĩnh vực kinh tế đều ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với 46 dự án thu hút mới và tăng vốn trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị hơn 1,66 tỷ USD và 27.085,8 tỷ đồng, gấp khoảng 4,9 lần so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương đạt yêu cầu.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ được chú trọng. Nhiều chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng trong top 10, giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành trong cả nước. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, hiệu quả. Tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện đồng bộ…

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Tăng thu ngân sách, phát triển nhà ở xã hội

Thảo luận tại hội nghị về giải pháp điều hành thu ngân sách trong thời gian tới, ông Trương Kim Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, sở sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất. Qua đó hoàn thành việc tham mưu ban hành giá đất cụ thể đối với 55 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 87.

Để thực hiện được giải pháp này, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá cụ thể của tỉnh, Sở TN-MT, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu bảo đảm theo Kế hoạch số 87 về việc xác định giá đất cụ thể của các dự án để tính tiền giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. Qua đó phấn đấu hoàn thành dự toán giao thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ các dự án được phê duyệt giá đất cụ thể năm 2024 ở mức cao nhất.

Một giải pháp trọng tâm khác là tăng cường khai thác các nguồn thu ngân sách bằng việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước; rà soát, thu nộp ngân sách đối với các trường hợp có sử dụng vùng nước trước bến cảng; hoàn tất công tác quyết toán ngân sách 2023, xây dựng phương án sử dụng số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2023 theo quy định…

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 19,22% so cùng kỳ. Trong ảnh: Du khách tàu biển tham quan mua sắm tại chợ Hòa Long. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Về vấn đề phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh, ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin, trong năm 2024, toàn tỉnh dự kiến hoàn thành thủ tục khởi công 4 dự án với quy mô 15,6 ha, bố trí 6.903 căn. Trong đó có 3 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp, bố trí khoảng 4.719 căn; 1 dự án nhà ở công nhân, bố trí khoảng 2.184 căn. Ngoài ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư hoàn thành 2 dự án NƠXH đã thi công từ năm 2023.

Nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển NƠXH, ông Tạ Quốc Trung cho rằng, Sở KH-ĐT cần chủ trì cùng với Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở NN-PTNT, UBND các địa phương cùng các đơn vị có liên quan thống nhất phương án thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/7.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ cần tập trung chỉ đạo UBND thị xã đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án nhà ở công nhân 14,5ha đô thị mới Phú Mỹ. UBND TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, huyện Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc khẩn trương đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bảo đảm đầy đủ pháp lý kêu gọi đầu tư dự án NƠXH…

Thi công dự án ĐT994 tại gói thầu số 18, 19 đoạn từ Nhà Lớn Long Sơn đến QL51.

Gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh phát triển rất tốt. Cải cách hành chính đã góp phần tích cực, là động lực chính yếu, trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của 14 cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Đảng bộ tỉnh và chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, Nhân dân cùng đồng lòng để thực hiện thành công nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành và vượt cao nhất các chỉ tiêu năm 2024, nhất là tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,5% đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Than nhấn mạnh, cần có sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và người dân.

Điều đó đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải năng động, sáng tạo hơn nữa, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt các nhiệm vụ được giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, DN, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống người dân.

NHÓM PV THỜI SỰ