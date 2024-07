GRDP của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng 9,18%

Thông tin tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng 12/7, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, GRDP trên địa bàn tăng trưởng 9,18%; thu hút đầu tư 31 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án trong và ngoài nước, với tổng vốn hơn 1,6 tỷ USD và 27.085,8 tỷ đồng, gấp khoảng 4,9 lần so cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự thảo báo cáo 6 tháng.

Kinh tế - xã hội tiếp tục giữ vững đà phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, kiến tạo sự phát triển. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,18% (so với NQ năm 2024 tăng 8,5%). Các chỉ số sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc.

Siêu tàu Hapag-Lloyd mang tên Thủ đô Hà Nội cập Cảng Gemalink. Ảnh: TRÀ NGÂN

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với việc thu hút mới 31 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án trong và ngoài nước, với tổng vốn đạt hơn 1,6 tỷ USD và 27.085,8 tỷ đồng, gấp 4,9 lần so cùng kỳ.

Cùng với đó, tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối tiếp tục được thúc đẩy. Công tác thu ngân sách địa phương cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện quyết liệt, trình phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Từ đầu năm đến nay, giá trị giải ngân vốn đạt 5.902,167 tỷ đồng, đạt 30,03% kế hoạch, cao hơn trung bình cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 48.674 tỷ đồng, đạt 54,94% Nghị quyết, tăng 10,63% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 13.579 tỷ đồng, tăng 35,37% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 10,94% so cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú tăng 19,88% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế tăng 14,72%...

Dự án mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 994, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đang trong quá trình thực hiện. Ảnh: TIẾN THẮNG

Nhiều chỉ số cải cách hành chính giữ vị trí cao

Bà Nguyễn Thị Yến cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2024, việc phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được chú trọng thực hiện. Các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nhiều chỉ số cải cách hành chính của tỉnh giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU

Cụ thể, tỉnh đã cho chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho HS năm học 2024 - 2025 và những năm tiếp theo. Cùng với đó là tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án “nghiên cứu và ứng dựng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ, thành lập TP.Phú Mỹ theo đúng tiến độ yêu cầu.

NHÓM PV THỜI SỰ