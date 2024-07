Cử tri lo lắng nguy cơ cháy nổ ở khu nhà trọ công nhân

Lo ngại về nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ công nhân; mức đóng BHYT mới tạo gánh nặng cho người dân, lao động tự do… là những nội dung kiến nghị của cử tri các địa phương: Phú Mỹ, Đất Đỏ, Long Điền tại buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh trong ngày 2/7.

Cử tri Trần Quang Định (KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân) kiến nghị tăng cường phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ trên địa bàn. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Cử tri Phạm Văn Lâm (ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) nêu ý kiến, từ 1/7, mức lương cơ sở tăng là điều đáng mừng cho những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, lương tăng thì mức đóng BHYT tăng, điều này ảnh hưởng rất lớn đối với những người dân, làm nông, làm thuê không có thu nhập ổn định... Cụ thể, trước thời điểm tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT là 972 ngàn đồng/người/năm, nhưng từ 1/7, người dân mua BHYT phải đóng hơn 1,2 triệu đồng/người/năm, tạo gánh nặng cho người tham gia BHYT. Cử tri kiến nghị phân loại mức phí tham gia BHYT cho từng đối tượng, hoặc có chính sách hỗ trợ để người nông dân, lao động tự do có điều kiện tham gia BHYT, bảo đảm an sinh xã hội.

Cử tri Trần Quang Định (KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) nêu, tốc độ phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn rất nhanh, đường, vỉa hè to rộng, khang trang. Thế nhưng, chất lượng công trình rất kém, vỉa hè sử dụng thời gian ngắn đã hư hỏng, bong tróc. “Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chất lượng các công trình đầu tư công, tránh lãng phí”, cử tri Trần Quang Định kiến nghị.

Ngoài ra, cử tri Trần Quang Định cũng bày tỏ lo lắng khi trên địa bàn phường Mỹ Xuân có nhiều khu trọ chật hẹp, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Trong khi đó, thực tế thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản ở các đô thị lớn như ở TP.Hà Nội, TP.Đà Lạt… Do vậy, cử tri đề xuất cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các khu trọ nêu cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, cần chú trọng công tác kiểm định cấp phép xây dựng phòng trọ, chú ý lối thoát hiểm rộng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Cử tri Ngô Lương Kim (TT.Long Điền, huyện Long Điền) đồng tình với việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua, Theo đó, với quy định này, văn hóa giao thông tiếp tục được hình thành và duy trì bền vững; hạn chế những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.

Cử tri các địa phương cũng kiến nghị, cần quản lý việc khai thác khoáng sản; quản lý chặt chẽ về việc mua bán thuốc, lưu hành và quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng; các trường mầm non công lập tổ chức dạy và học thứ Bảy đáp ứng nhu cầu gửi con của số đông phụ huynh là công nhân lao động trên địa bàn; tình trạng quy hoạch treo kéo dài…

NHÓM PV THỜI SỰ