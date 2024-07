Lan tỏa những cách làm ý nghĩa

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội LHPN xã Tân Hưng (TP.Bà Rịa) triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chị Kiều Thị Dung ở ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng được hỗ trợ phát triển kinh tế.

Em Lê Mạnh An (10 tuổi, ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng) có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ của An không may qua đời, ba là lao động tự do, em có nguy cơ bỏ học cao vì hoàn cảnh khó khăn. Nắm được gia cảnh, từ đầu năm 2023, Hội LHPN xã Tân Hưng quyết định nhận đỡ đầu hỗ trợ cho em mỗi tháng 500 ngàn đồng để em trang trải cuộc sống. Đồng thời, Hội LHPN xã Tân Hưng còn hỗ trợ học bổng Nguyễn Thị Định. Nhờ vậy, em yên tâm học hành chăm chỉ và tiến bộ.

Không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, LHPN xã Tân Hưng còn tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Điển hình như trường hợp chị Kiều Thị Dung, hội viên phụ nữ ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, được Hội LHPN Hội LHPN xã Tân Hưng hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư mô hình trồng rau. Chị Dung thuộc diện khó khăn nhưng rất tích cực tham gia các phong trào hội. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Hội LHPN xã tìm cách hỗ trợ chị phát triển kinh tế. Với nguồn vốn ưu đãi được vay, gia đình chị Dung đầu tư trồng 7 sào rau răm. Vườn rau hiện đã cho thu hoạch trên 400kg/ngày, cao điểm lên đến hơn 1 tấn/ngày và tạo việc làm thường xuyên cho 5-7 hội viên phụ nữ ở địa phương với thu nhập ổn định. Sau khi trừ các chi phí, chị Dung thu lãi trên 300 triệu đồng/năm. Không chỉ vậy, chị còn sẵn sàng giúp cây giống, chia sẻ kinh nghiệm trồng, định hướng tìm đầu ra cho hội viên phụ nữ cũng như người dân tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hưng Võ Thị Hồng Thắng cho biết, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội LHPN xã xây dựng và triển khai nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực, điển hình như “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Thu gom ve chai gây quỹ giúp hộ nghèo, khó khăn”, “Vận động Hội viên tham gia tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng không tính lãi giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình”... Tổ chức trồng hoa, ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường trong khu dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Năm 2021, khi con trai không may bị tai nạn giao thông mất 1 chân, không còn khả năng lao động, cuộc sống của bà Võ Thị Xuân, xã Tân Hưng rơi vào cảnh túng quẫn. Để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, bà Xuân được Hội LHPN xã Tân Hưng tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chuồng trại nuôi thỏ. Những ngày đầu nuôi thử nghiệm, bà Xuân cũng gặp nhiều khó khăn, do chưa có kỹ thuật và kinh nghiệm. Nhưng với sự kiên trì và học hỏi kinh nghiệm, bà Xuân dần đã nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, phát triển đàn thỏ hiệu quả. Hiện tại, gia đình bà Xuân có khu chuồng nuôi diện tích trên 50m2, thường xuyên nuôi 20 thỏ sinh sản và 100 con thỏ thịt. Với đặc điểm sinh sản nhanh, một năm, thỏ mẹ sinh sản từ 5 - 6 lứa, mỗi lứa 6 - 10 con, sau khoảng 3-3,5 tháng nuôi có thể xuất bán. Ngoài bán thỏ thịt, bà Xuân còn bán thỏ giống với giá 100 nghìn đồng/con. Hiệu quả từ mô hình nuôi thỏ giúp bà Xuân có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài việc nuôi thỏ, bà Xuân còn nuôi thêm ngan, gà thả vườn... để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, cuộc sống gia đình bà Xuân dần ổn định hơn trước.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Hưng đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, hình thức hỗ trợ thiết thực giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Điển hình như: tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng các mô hình, hỗ trợ vay vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế... Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã hỗ trợ 31 hộ hội viên vay vốn với số tiền 3 tỷ đồng; trao sinh kế 7 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 14 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp mở lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề do Hội cấp trên tổ chức; Duy trì mô hình “Tổ phụ nữ trồng rau răm” với 7 thành viên, hỗ trợ phân bón và hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách với số tiền 280 triệu đồng... Nhờ những cách làm ấy đến nay, Hội LHPN xã Tân Hưng chỉ còn 2 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Bài, ảnh: UYÊN NA