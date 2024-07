Sáng 2/7, phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, đạt theo yêu cầu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 7/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đề ra.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, qua đó chỉ đạo xử lý, giải quyết 13 kiến nghị của địa phương; Tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần của Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống vi phạm IUU; duy trì họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ được chú trọng. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã kết nạp được 821/1.450 chỉ tiêu (đạt 56,62%); trong đó, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước kết nạp được 50/50 chỉ tiêu (đạt 100%) và thành lập tổ chức đảng 3/5 chỉ tiêu (đạt 60%).

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Cấp ủy các cấp kiểm tra 267 tổ chức đảng (tăng 53,45% so cùng kỳ) và 563 đảng viên (tăng 9,11% so cùng kỳ), kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát 211 tổ chức đảng (tăng 83,48% so cùng kỳ) và 309 đảng viên (tăng 33,19% so cùng kỳ); thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng (giảm 20% so cùng kỳ) và 47 đảng viên (giảm 35,62% so cùng kỳ).

Tin, ảnh: PHÚC LƯU