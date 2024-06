Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 6/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ trái qua phải: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Theo kết quả bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bằng hình thức biểu quyết điện tử: có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.89% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95.48% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không tán thành và 1 đại biểu không biểu quyết.

Kết quả phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.30% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96.10% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không tán thành.

NGUYÊN CHƯƠNG