Vùng Cảnh sát biển 3: Chỗ dựa để ngư dân vươn khơi, bám biển

Bên cạnh nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, thời gian qua, BTL Vùng CSB 3 luôn chú trọng công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là chỗ dựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Xuyên Mộc.

Chăm lo đời sống người dân

Tham gia chương trình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” do BTL Vùng CSB 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy; Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức, chúng tôi cảm nhận rõ hơn về tình cảm của người dân miền biển dành cho cán bộ, chiến sĩ CSB.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có mặt tại các địa điểm để tham gia chuỗi hoạt động của chương trình, gồm: tặng cờ Tổ quốc, thuốc men, áo phao, nhu yếu phẩm thiết yếu; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, HS nghèo hiếu học; khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí…

Ngư dân Đặng Xuân (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) phấn khởi nói: “Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn sự quan tâm chăm lo cho người dân của BTL Vùng CSB 3. Những tình cảm, sự động viên, hỗ trợ thiết thực đã thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tiếp thêm niềm tin, động lực giúp chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển”.

Tại chương trình, người dân còn được thông tin về pháp luật như: Quy định của Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Tình hình an ninh biển, đảo; Các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU);…

“Thông qua tuyên truyền chúng tôi hiểu hơn về pháp luật, tình hình biển đảo để góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ngư dân Hoàng Minh Đàn (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) nói.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 3 cho biết, thời gian qua, thực hiện chương trình dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, Vùng CSB 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành nơi đơn vị đóng quân, thuộc địa bàn quản lý, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực giúp người dân nói chung và ngư dân nói riêng.

Các hoạt động đã kịp thời động viên, hỗ trợ người dân trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Thực hiện Chương trình công tác Dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2022-2023, BTL Vùng CSB 3 đã phối hợp tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền tập trung về biển, đảo, pháp luật cho hơn 14 ngàn lượt người; tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương” cho hơn 50 ngàn lượt HS; tặng hơn 4.000 suất quà và 4.800 lá cờ Tổ quốc; hơn 80 túi thuốc, tủ thuốc y tế cho ngư dân; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.400 người dân.

Làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 nhận định, chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” được BTL CSB Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2017. Đây là một trong những nội dung đột phá trong công tác dân vận của toàn lực lượng.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương cũng như văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác dân vận trong tình hình mới, thời gian qua, Ban Thường vụ, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chú trọng, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Để công tác tuyên truyền biển, đảo thật sự phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 đã xác định một trong những giải pháp quan trọng là phải huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các địa phương giáp biển. Cùng với đó, đơn vị cũng xác định biện pháp vận động quần chúng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng các huyện đảo và địa phương ven biển vững mạnh.

Qua triển khai thực hiện, chương trình luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, DN tham gia đồng hành và được nhân dân tin yêu, đánh giá cao.

Thời gian tới, để chương trình được lan tỏa, bảo đảm tính đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất hơn nữa, BTL Vùng CSB 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể mang tính chiều sâu, đồng đều giữa các địa bàn, các thời điểm trong năm, có trọng tâm, trọng điểm và điểm nhấn. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa bàn các tỉnh, thành có biển.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH