Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống dân sinh

Mong muốn sớm triển khai các dự án nhà ở xã hội; xây dựng nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng hay cải tạo đường sá, nước sạch… là những vấn đề cấp thiết được cử tri kiến nghị đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh trong buổi tiếp xúc diễn ra ngày 12/6.

Cử tri xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ kiến nghị sửa chữa, nâng cấp một số đoạn đường dân sinh. Trong ảnh: Đường thuộc các tổ 4, 5, 6 thôn Láng Cát, đoạn qua trường TH Trần Quốc Toản xuống cấp, nhiều nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên, HS và người dân. Ảnh: QUANG VINH

Cần thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, cải tạo đường dân sinh

Theo cử tri Phạm Duy Linh (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa), hiện còn nhiều lao động khó khăn phải chật vật thuê nhà trọ, cuộc sống bấp bênh, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Trong khi thu nhập của công chức, người lao động còn thấp, việc mua được nhà ở là ước mơ còn xa vời. Do vậy, cử tri Phạm Duy Linh mong muốn sớm triển khai xây dựng nhà ở xã hội để hỗ trợ những người thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận, ổn định cuộc sống.

Cử tri Lê Văn Hồng (thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) phản ánh, đoạn đường dân sinh đi qua Trường TH Trần Quốc Toản đã xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà. “Mùa mưa sắp tới, đoạn đường này cũng có nguy cơ ngập nước gây khó khăn trong đi lại của giáo viên, HS và người dân. Do đó, cần nhanh chóng triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đoạn đường này, đồng thời, nghiên cứu mở thêm các đường ngang dân sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân”, cử tri Lê Văn Hồng kiến nghị.

Cử tri Trần Chương (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) phản ánh, hẻm 172 Điện Biên Phủ nối dài ra đường Nguyễn Văn Linh được quy hoạch từ năm 2000 đến nay chưa thực hiện. Vì thế, khu vực này mùa mưa nước đọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Cử tri đề nghị sớm thực hiện dự án để người dân tại khu vực này yên tâm, ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Duy Ẩn (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) kiến nghị sớm cần đưa điện vào khu dân cư thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp. Ngoài ra, một số hộ dân sống giáp ranh với khu vực Trường bắn Quốc gia (tỉnh Đồng Nai) chưa tiếp cận được với nguồn nước sạch.

Cử tri Nguyễn Duy Ẩn (ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) kiến nghị đầu tư đường lưới điện và nước sạch vào sâu trong khu dân cư thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: TRẦN TIẾN

Đầu tư nhà văn hóa, khu vui chơi

Cử tri Lê Đức Trung (thôn Thành Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) phản ánh hiện nay thôn Thành Long chưa được đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Mỗi lần hội họp, sinh hoạt cộng đồng, người dân phải nhờ nhà văn hóa của thôn bên cạnh. Do quá đông nên người dân phải ngồi tràn ra bên ngoài khu vực đường giao thông. “Chúng tôi mong muốn được quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt người dân thôn Thành Long”, cử tri Lê Đức Trung kiến nghị.

Cử tri Lâm Thị Lan (trú phường 10, TP.Vũng Tàu) phản ánh, hiện người dân tổ 14, 15, 18 của khu phố 2 của phường phải tận dụng vỉa hè trên tuyến đường vào UBND phường 10 để cải tạo thành sân chơi, sân thể thao. Khu sinh hoạt cộng đồng “tạm” này nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, hoạt động thể thao dành cho thiếu nhi sinh hoạt hè và người dân lân cận.

Từ thực tế trên, cử tri Lan mong muốn được xem xét, xây dựng khu vực vui chơi công cộng phục vụ nhu cầu người dân, trẻ em vui chơi, giải trí.

Cử tri Nguyễn Quốc Quân (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) phản ánh tình trạng cáp mạng viễn thông, cáp quang, cáp truyền hình đấu nối chằng chịt, giăng khắp các tuyến đường giao thông gây mất mỹ quan, không bảo đảm an toàn giao thông và an toàn thông tin, an toàn về cháy nổ. Đồng thời kiến cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị chính quyền hỗ trợ các thủ tục hành chính và chi phí khi người dân các xã phải sáp nhập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; khó khăn trong việc tách thửa; tình trạng vật giá leo thang trước khi mức lương cơ bản được tăng; quy hoạch treo kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng lấn chiếm đất công còn diễn ra; hỗ trợ kinh phí hoạt động của lực lượng TNXP và các hội đặc thù; quan tâm hơn đến việc hưởng chế độ của người có công.

