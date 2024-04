Tỉnh Bình Dương có thêm thành phố Bến Cát

Sáng 25/4, Thị ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ Việt Nam TP.Bến Cát tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

TP.Bến Cát có diện tích tự nhiên là 234,35km2 và quy mô dân số là 364.578 người. Thành phố giáp với 2 thành phố Tân Uyên, Thủ Dầu Một, các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và TP.Hồ Chí Minh. TP.Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát); 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn.

HOÀNG HÀ