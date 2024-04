Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực thi pháp luật trên biển, thời gian qua, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân tại địa bàn quản lý, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân TP.Vũng Tàu.

Giúp dân từ việc nhỏ nhất

Đầu tháng 2/2024, khi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt hải sản, ngư dân phường 11 (TP. Vũng Tàu) phấn khởi hơn khi có đoàn công tác của BTL Vùng CSB 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng làm Trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đến thăm hỏi, động viên. Các phần quà là cờ Tổ quốc, thuốc, kẹo, bánh, sữa… được cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 3 trao tận tay ngư dân.

“Anh em đơn vị chúc bà con ra khơi an toàn, tôm cá đầy khoang. Đặc biệt, khi hành nghề trên biển, bà con cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, góp phần cùng lực lượng CSB bảo đảm an ninh, an toàn tuyến biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 động viên, nhắn nhủ ngư dân.

Ngư dân Nguyễn Hoàng Phú (TP.Vũng Tàu) xúc động cho biết: "Những phần quà là tình cảm lớn, thể hiện sự quan tâm động viên của cán bộ, chiến sĩ đối với chúng tôi. Tôi hứa sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, động viên bà con các tàu, thuyền khác chấp hành quy định khi đánh bắt hải sản trên biển".

Thời gian qua, BTL Vùng CSB 3 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực trong công tác an sinh xã hội. Các hoạt động được đơn vị linh động tổ chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm ở mỗi địa phương, mỗi thời điểm để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Nhân dân.

Đơn cử, những ngày qua, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn, khiến tình trạng khan hiếm nước ngọt sinh hoạt diễn ra tại một số tỉnh miền Tây. Đơn vị đã khẩn trương tổ chức các đợt hỗ trợ hơn 1.000 bình nước đóng chai (loại 20 lít), 2 xà lan chở 1.200m3 nước ngọt đến hỗ trợ người dân các xã thuộc huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre).

Ông Trần Tú Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre cho hay, hoạt động hỗ trợ của BTL Vùng CSB 3 rất kịp thời, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân nơi bị hạn mặn. Đồng thời, tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” và thắt chặt hơn tình quân dân.

Từ năm 2017-2023, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức hơn 20 chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” tại các huyện, thị xã trên địa bàn đóng quân, trao gần 6.000 suất quà với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng cho người nghèo; tổ chức 13 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp cho hơn 44.000 học sinh của các trường THCS tham gia; cấp phát hơn 1.500 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân…

Lồng ghép an sinh và tuyên truyền biển đảo

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 cho biết, địa bàn hoạt động của BTL Vùng CSB 3 trải dài 9 tỉnh, thành ven biển từ đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh) bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Song song với nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những năm qua, BTL Vùng CSB 3 luôn coi trọng công tác an sinh xã hội cho người dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý.

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam" và chương trình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, thời gian qua, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng người dân các tỉnh, thành như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” kết hợp hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học…

Song song với việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân, đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền đa dạng, sinh động sát với thực tế về biển, đảo, Luật CSB Việt Nam; Luật Biển Việt Nam 2012; Luật Phòng, chống tội phạm ma túy… để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

“BTL Vùng CSB 3 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền kết hợp với công tác an sinh xã hội cho người dân, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”, Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH-ĐỨC ĐỊNH