Cải cách hành chính vì dân - Kỳ 2: Mỗi năm một chuyển biến mới

Năm 2023, kết quả chỉ số CCHC và chỉ số chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị đã cải thiện hơn so với năm 2022. Cụ thể: chỉ số CCHC trung bình của cả 3 cấp đạt 87,602/100 điểm, tăng 0,292 điểm so với năm 2022. Chỉ số chuyển đổi số trung bình của cả 3 cấp đạt 80,1/100 điểm, tăng 18,6 điểm so với năm 2022. Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp huyện đạt 82,91%, tăng 2,61% so với năm 2022.